Стинг ще свири в затвора на Неапол с китара, направена от лодката на мигранти

Стинг ще отиде в затвора на Секондиляно, в Неапол, за да свири пред неговите обитатели. Заедно с жена си Труди Стайлър световноизвестният музикант ще изпее едни от хитовете в кариерата си пред затворниците. Той ще си акомпанира със специално направена за повода китара – тя е от дървото на лодки на мигранти, пристигнали нелегално в Италия, съобщи в.”Република”. Проектът е по идея на Антонио Лофредо, бившия енорийски свещеник на църквата „Санта Мария дела Санита”, който е сред основателите на детския кооператив „Паранца”, грижещ се за катакомбите на Сан Дженаро. Именно той разказва на Стинг по време на една вечеря за дейността на младежите от кооператива. Свещеникът информира безкрайно учудения Стинг как от дърво от лодки на мигранти излизат какви ли не предмети, в това число и функциониращи цигулки, направени от ръцете на затворниците. Тогава музикантът обещава, че един ден ще отиде в затвора на неаполския квартал, за да свири на подобен инструмент.

Стинг има от дълги години имение в Тоскана, където произвежда вино и живее много месеци в годината. Жителите на Неапол обаче също отдавна мечтаят да завържат здрави връзки с британската звезда.

Сегашната изява на Стинг пред затворниците има за цел да покаже как може да се трансформира в музика дървеният материал, използван за лодки от хората, бягащи от войни и кръвопролития. Проектът се нарича „Метаморфоза”. Стинг ще изпълни едни от най-големите си хитове, като например Fragile, записана през 1998 г. във втория му албум като солист, а също и Nothing Like the Sun, която е е преведена и на испански.