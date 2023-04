Певицата Сиза оглави класацията на "Билборд" за сингли с "Kill Bill", съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Тя се изкачи на върха на чарта от четвърта позиция, която заемаше миналата седмица. Парчето влезе в класацията преди осем седмици, като досега второ място бе най-високата позиция, което е заемало.

Сингълът "Kill Bill" оглави чарта, след като излезе ремикс с участието на Доджа Кет.

Досегашният лидер в подреждането - кънтри звездата Морган Уолън, е на второ място в Хот 100 на "Билборд" с "Last Night". Песента е от новата тава на изпълнителя "One Thing at a Time", който е начело на класацията на "Билборд" за албуми седма седмица.

Третата си позиция в класацията запазва Майли Сайръс с "Flowers". Песента й бе номер едно в продължение на осем седмици след дебюта си през януари.

Айс Спайс и Ники Минаж дебютират със сингъла "Princess Diana" на четвърта позиция в класацията на "Билборд".

В челната петица място намират групата "Еслабон Армадо" и певецът Песо Плума с парчето си "Ella Baila Sola", което отбелязва скок с пет позиции спрямо миналата седмица.