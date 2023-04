Дубай е идеалната дестинация за туристи, които се интересуват от уелнес и искат да се фокусират върху ума, тялото и душата си. Градът предлага широка гама от фитнес дейности, класове по йога и СПА.

Процедурите в СПА центъра Jiva Spa в луксозния Taj Exotica Resort & Spa The Palm са вдъхновени от аюрведа, ритуали за здраве и енергизиращи масажи. Една процедура обаче се отличава особено - Vishuddia, съчетание от ведическо напяване и пилинг Garshana за подобряване на кръвообращението, пълен лимфодренажен масаж и традиционно увиване с индийски билки.

Raffles Spa Cinq Mondes в Palm Jumeirah предоставя изключителни удобства и авангардни терапии с хидравлични и въздушни технологии. Процедурата Imperial Beauty and Wellbeing съчетава дълбоката релаксация на кварцово легло със звукови купи и обтривка, насочена към определени зони на тялото, както и луксозен 30-минутен ритуал KOBIDO.

На цели 1700 кв. м се простира СПА центърът Bvlgari, разполага с хамам, стаи за разнообразни процедури, италиански фризьорски салон и салон за красота, както и 25-метров закрит басейн с гледка към океана. Популярната процедура - „Majestic Hammam Journey“ включва масаж на тялото и скалпа, маска за коса и специализирана грижа за кожата на лицето, релаксация в спокойната зона или в басейна.

BAR-B в W Dubai - Mina Seyahi е СПА център с неповторими масажи, процедури за лице и терапии в единични или двойни стаи. Гостите могат да изберат своето преживяване, като комбинират дейностите. Мястото разполага и с център за красота.

The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel е подходящо за тези, които търсят цялостно уелнес изживяване. Те предлагат индивидуални пакети за здраве, вариращи от еднодневни до 14-дневни терапии. Центърът прави и СПА процедури, персонализирани фитнес програми, релаксиращи йога сесии и консултации с диетолози. Там работят и експертни готвачи, които приготвят здравословни ястия. Една от популярните процедури е арабският ритуал „1001 нощ“.

Talise Ottoman Spa в Jumeirah Zabeel Saray е разкошен СПА център с турски хамам, басейни за таласотерапия и снежни стаи. Предлагат се разнообразни процедури, вдъхновени от традиционни османски практики за разкрасяване. Масажът за тяло „Rose Bliss“ е чудесен избор, като започва с нежно ексфолиране на тялото, последвано от разтривка с розови масла, обогатени с екстракт от вечерна иглика, масло от шеа и дамасцена, които подхранват кожата. Мястото има и ексклузивна процедура за лице с 24-каратово злато на цена от 6800 долара.

СПА центърът Guerlain в One&Only The Palm разполага с просторни стаи и уелнес зони. Гостите могат да се отдадат на ритуали като „Desert D'Orient“ и „One&Only Solar Evasion“, които осигуряват пречистващ и детоксикиращ ефект върху кожата.

СПА центърът на SensAsia в Grand Plaza Movenpick Media City има персонализирани процедури. Пакетът „Bee my Honey“ е идеален за пълна релаксация и подмладяване, а петте многофункционални съоръжения разполагат с различни възможности за релаксация.

Anantara World Islands Dubai Resort е уникална частна островна дестинация, която съчетава съвременен лукс и традиционно гостоприемство, предоставяйки зашеметяваща гледка към града. Апартаментите и вилите на курорта със собствени басейни допринасят за спокойна атмосфера, перфектна за отмора и презареждане.

Луксозният СПА център разполага с 24 стаи, включително апартамент за двойки със собствена парна баня и хидротерапевтична вана. Посетителите могат да избират от процедури като автентичен арабски масаж или специалната „Anantara Hammam“.

Al Maha Resort and Spa предлага уединено убежище и пълно бягство от градската суета. Характерните за курорта процедури използват органични съставки и са предназначени да дълбоко отпускане, а заобикалящият ги пустинен пейзаж радва гостите със зашеметяващи гледки към местната дива природа.

Melia Desert Palm е арабски оазис, заобиколен от зеленина, който предлага уроци по конна езда, велосипедни маршрути и СПА процедури. Гостите могат да се насладят и на частни кулинарни събития или да почиват на тишина.

Хотел JA Hatta Fort е идеален за приключения на открито, с различни дейности като пешеходен туризъм, колоездене, езда и каяк. Гостите разполагат с индивидуални тераси с изглед към градините и планините, а ресторънтът предлага местна кухня.

Докато Hatta осигурява идеалния терен за разходки, планинско колоездене, каяк и други занимания на открито, Al Qudra е популярно място за къмпингуване, пикник и наблюдение на диви животни. Други дейности на открито включват каране на сандборд в пустинята, зиплайн, летене с балон с горещ въздух и обиколки на дюни с бъги.

Езерата Al Qudra в резервата за опазване на пустинята Al Marmoom в Дубай са спокойна дестинация за ентусиасти, които обичат да карат велосипед или да се любуват на звездите. Разположен на площ от 10 хектара, спокойният оазис е дом на красива дива природа, включително арабски газели, арабски орикс и мигриращи птици.

Язовир Hatta Dam, сгушен в планината, осигурява освежаваща почивка от градския живот и възможност за опознаване на една различна страна на Дубай. Посетителите могат да се насладят на гребане, пешеходен туризъм или пикник сред природата.

Къмпинг Hatta предлага възможност за лагеруване под звездите и събуждане със зашеметяващ изгрев.

На велосипедната писта Al Qudra може да се избира между 10- или 50-километров маршрут, а най-запалените могат да се присъединят към колоездачната общност на Дубай на 180-километровата обиколка „подкова“. Велопоходът е през подвижните пясъчни дюни и буйната растителност в компанията на местни и мигриращи птици, газели и пустинни лисици.

Резерватът Ras Al Khor Wildlife Sanctuary е добре запазен и контролиран резерват в Дубай, който предлага уникална възможност за наблюдение на дивата природа. Обявено за Рамсарско място заради влажната си среда, то служи като територия за размножаване на различни бозайници, ракообразни и риби. Дом е на над 20 000 водни птици от 67 различни вида, включително фламинго.

Разходка с балон с горещ въздух при изгрев слънце е незабравим начин за опознаване на пустинните пейзажи, като преживяването е съпроводено от разходка с Land Rover. Перфектният завършек на това приключение е пикник на открито в пустинята.

Дубай е рай за много уелнес дейности и центрове - от медитация на открито в зелени градини до йога на плажа под открито небе. В града се провеждат събития, предназначени за всички възрасти и предпочитания. FeelQuest предлага еднодневна почивка в Melia Desert Palm Dubai, където туристите практикуват йога заедно с коне и понита.

Paus DXB е персонализирано студио за движение и медитация, което включва разнообразни класове, сред които такива за тонус, успокояваща йога и звуколечение за намаляване на стреса. След медитация кафенето предлага здравословни смутита и свежи зелени салати.

Yoga House има класове по йога в InterContinental Dubai Marina и The Greens. Те организират и единственото по рода си уелнес събитие в пустинята, включващо барабани, наблюдение на звездите и йога - изживяване за една нощ на духовно подмладяване и спокойствие.

Туристите в Дубай могат да изживеят върховен лукс в AURA Skypool - най-високият 360° инфинити басейн в света, разположен на 200 метра във въздуха. Сутрешната йога се провежда три пъти седмично.

Хатха йога "под морето" е атракцията в Atlantis The Palm в аквариума The Lost Chambers. Този клас се провежда в уникална обстановка в компанията на 65 000 морски обитатели. Мястото е идеално за подобряване на силата, гъвкавостта и баланса.

Гостите на града харесват и HIIT тренировките със Super SUP Fit. Провеждат се в басейни, включват баланс и стабилност върху падъл борд.

Предизвикателството е още по-голямо в SAN Beach Club, Nikki Beach Resort & Spa и Drift Beach Club, където тренировките по йога и HIIT на гребен борд са по-интензивни. Подходящи за всички нива, тези упражнения подлагат на изпитание издръжливостта и баланса, без обаче да откъсват човек от спокойната обстановка.

А инфинити басейнът на 54-ия етаж на Sky View е перфектното място за Сурия намаскар - поздрав към слънцето. И напреднали, и начинаещи любители на йогата могат да се присъединят към 60-минутните практики при изгрев и залез четири пъти седмично. Опитните инструктори гарантират фокусиране на ума и тялото.

В космополитния град има място и меню за всеки, осъзнал, че храната е също толкова важна за човешкото здраве, колкото са спортът и духовните практики.

LOWE Dubai, носител на зелена звезда Мишлен, е експериментален ресторант, който използва местни сезонни продукти, приготвени на пещ и скара с дървени въглища. Ресторантът предлага ежедневно веган и вегетариански опции, които показват най-доброто от органичните съставки. Устойчивостта се простира отвъд менюто, като цялото място се ангажира с практики, съобразени с околната среда.

Перфектен за бягство от градския шум е скритият оазис в The Farm, Al Barari. Заобиколено от зеленина и спокойни води, това кулинарно убежище създава уют. Менюто на The Farm включва ястия от тайландската, средиземноморската, близкоизточната и индийската кухня. Те са приготвени от местни и органични съставки, като има веган и безглутенови варианти. Връзката на ресторанта с природата създава преживяване, което връща хармонията на човек с природата.

Common Grounds е модерно заведение с няколко локации в Дубай, включително в Mall of the Emirates, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Hills Mall и Dubai International Financial Centre (DIFC). Това кафене предлага гама от здравословни ястия от местни съставки. Common Grounds е подходящо за срещи с приятели или за релакс с книга в ръка. Кафенето е ангажирано с устойчивото развитие и използва екологично чисти материали.

Comptoir 102 е уникален концептуален магазин, който безпроблемно съчетава стилна кухня, салон и тераса, сектор за домашни потреби, както и органично кафене. Разположен на Jumeirah Beach Road, той се е превърнал в дестинация за здравословно хранене и взискателни клиенти.

Внимателно подбраната селекция от модни находки, интериорен дизайн и мебели от цял свят със сигурност ще зарадват купувачите, които търсят нещо еклектично. Междувременно гастрономите ще оценят добрата кухня, както и привлекателната атмосфера.

SEVA е градско убежище, сгушено в очарователна вила в Jumeirah, което предлага на любителите на здравето презареждане на тялото и ума. В ресторанта SEVA Table гостите могат да опитат редица здравословни ястия на растителна основа, които не съдържат глутен, захар, соя и ГМО.

В допълнение към кулинарните си предложения SEVA включва и подмладяващи класове по движение и медитация, водени от екип от практикуващи. Класовете връщат баланса и вътрешната хармония, практиките варират от йога и пилатес до звуколечение и медитация. Със своя акцент върху здравето SEVA е идеалната дестинация за всеки, който търси холистично уединение в сърцето на Дубай.

Wild and The Moon е 100% органично кафене с множество локации в Дубай, включително Alserkal Avenue, JLT и DIFC. Менюто им е богато на безглутенови ястия, закуски и десерти. В „дивата лаборатория“ на ресторанта се приготвят домашни студено пресовани сокове, смутита, салати, здравословни закуски, топли напитки и др.

Bounty Beets в Le Meridien Mina Seyahi и Le Meridien Conference Hotel се гордее, че вдъхновява здравословна общност на града. Те предлагат вкусни органични, безглутенови и веган вкусотии като къри, салати и сандвичи.

Kulture House, кафене и концептуален магазин, е страхотно място за вегетарианци. Наред със специалното им кафе, органичните чайове и асортимента от моктейли, те продават и модни находки от родни таланти в целия регион, както и подбрана комбинация от стоки за дома, аксесоари, книги и др.

Разположен на Al Wasl Road, Amongst Few е предпочитана дестинация за скейтъри, диджеи и фенове на уличната култура. В магазина Amongst Few се продават лимитирани серии маратонки и тениски, а кафенето разполага с широка гама от органични и сезонни ястия, както и първокласно местно изпечено кафе.