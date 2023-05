Внучката на Елвис Пресли – Райли Киоу, става вокал на измислената група “Дейзи Джоунс и The Six”

Историята на новия минисериал е вдъхновена от легендарната банда Fleetwood Mac

33-годишната внучка на краля на рокендрола Елвис Пресли и Присила Пресли - Райли Киоу, става вокалистка на измислената рок банда “Дейзи Джоунс и The Six” в едноименния минисериал.

Лос Анджелис в края на 70-те години на XX век, групата “Дейзи Джоунс и The Six” е на върха на музикалните класации. Внезапно обаче след концерт в Чикаго бандата се разпада. Години след това членовете ѝ най-сетне се съгласяват да разкрият причините за раздялата си и каква всъщност е била историята тогава.

Актьорът Сам Клафлин влиза в ролята на Били Дън, който основава група заедно с по-малкия си брат. Впоследствие, когато срещат Дейзи Джоунс, създават бандата “Дейзи Джоунс и The Six”, която жъне големи успехи.

Сериалът е вдъхновен до голяма степен от историята на легендарната група Fleetwood Mac, създадена в края на 60-те години на XX век, а образите на Дейзи Джоунс и Били Дън пресъздават живота на вокалистката на бандата Стиви Никс и китариста Линдзи Бъкингам.

Така например в един от епизодите, в който бандата има концерт и изпълнява песента The River, Дейзи и Били не престават да се гледат един друг. Това е като препратка към легендарния концерт на Fleetwood Mac от 1997 година The Dance, пише сайтът за кино и сериали IMDB. Тогава по време на емоционалното изпълнение на парчето Silver Springs Стиви Никс и китаристът Линдзи Бъкингам, който ѝ е бивше гадже, разпалено пеят един на друг и се гледат.

Продукцията е базирана и на едноименната книга от 2019 г. на Тейлър Дженкинс Рийд.

В сериала участва още и 25-годишната актриса и модел Камила Мороне, която миналата година се раздели с носителя на “Оскар” Леонардо ди Каприо. Двамата имаха 22 години разлика помежду си.

Актрисата Суки Уотърхаус, която влиза в ролята на кийбордистката на измислената група “Дейзи Джоунс и The Six” Керън Сирко, не за първи път си партнира с колегата си Сам Клафлин. Двамата бяха екранна двойка в романтичната комедия “С любов, Роузи” от 2014 г.

Режисьори на минисериала са Джеймс Понсолд, познат от работата си по лентите “Кръгът”, “Живея за момента”, Зинга Стюарт, режисирала сериалите From Scratch и Inventing Anna, както и Уил Греъм (A League of Their Own).

Впрочем актьорският състав на “Дейзи Джоунс и The Six” е правил своите репетиции на бандата по “Зуум”, тъй като заради пандемията не са могли да се съберат на живо.

Всеки един от епизодите е озаглавен с името на известни рок песни като например: Someone Saved My Life Tonight на Елтън Джон, Whatever Gets You Thru the Night на Джон Ленън, Feels Like the First Time на “Форинър”, Rock 'n' Roll Suicide на Дейвид Боуи и други. Минисериалът е наличен в онлайн платформата Amazon Prime Video.