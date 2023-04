Полярно мече се роди в зоологическата градина в Хамбург (Видео)

Полярно мече е новото попълнение на зоологическата градина в Хамбург. Служителите на парка публикуваха кадри на бебето. То се е родило в края на миналата година, но тъй като състоянието на мечетата е твърде крехко през първите месеци, ветеринарите са пазили щастливата новина в тайна.

Засега от зоопарка не разкриват пола на бебето, нито името му. В следващите дни обаче служителите ще монтират монитор в заграждението, където всички посетители ще могат да наблюдават живота на полярното мече и на майка му Виктория, предаде Нова тв. This playful baby polar bear born in December 2022 was seen frolicking and cuddling with its mom Victoria at a zoo in Hamburg, Germany. pic.twitter.com/Hbn7H5L74K — CBS News (@CBSNews) April 27, 2023