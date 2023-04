Ед Шийрън свири на китара, за да се защити в съда

Британският изпълнител Ед Шийран взе китарата си и запя пред препълнена съдебна зала в Ню Йорк на заседание по дело за авторски права във връзка с класиката на Марвин Гей "Let's Get it On", съобщи Асошиейтед прес. Целевата му аудитория бяха съдебните заседатели.

Шийран дава показания около час пред федералния съд в Манхатън, когато адвокатът му Айлин Фаркас го накара да разкаже как му е хрумнало да създаде песента "Thinking Out Loud" преди десетилетие.

Тогава той се обърна назад, взе китарата си и обясни, че да пише песни за него е втора природа. Шийран каза, че използва своя фонетична версия за бързо създаване на песни, която му позволява да пише до девет парчета за един ден. Изпълнителят и автор на музика добави, че през последния уикенд е създал десет песни.

След това той изпълни и изпя няколко строфи, с което предизвика усмивки на лицата на част от зрителите в съдебната зала на съдия Луис Л. Стантън.

Той изпя "I'm Singing out Loud" достатъчно силно, за да бъде чут, но не достигна високи децибели в залата. След като изпя краткия фрагмент, той каза няколко думи и обобщи, че "тогава думите си идват на място", в опит да представи пред заседателите метода си за създаване на музика. Шийран каза, че за създаването на парчето е сътрудничил с Ейми Уадж, която е автор на първите акорди, предаде БТА.

Макар да е свирил с някои от най-изявените световни изпълнители и преди да навърши 32 г. да е редовен участник и лауреат на церемонии на музикални награди, Шийран каза пред съда, обръщайки се към заседателите : "Аз не съм най-талантливият китарист на света".