На 70 години Изабела Роселини няма съпруг, но има 1500 кокошки и овце

Дъщерята на Роберто Роселини и Ингрид Бергман е щастлива в селската си ферма

Когато Изабела Роселини навършва 60 преди години, си казва, че по всяка вероятност кариерата ѝ в киното вече е приключила, тъй като не е лесно на тази възраст да получаваш значими роли. Дъщерята на италианския режисьор Роберто Роселини и шведската актриса Ингрид Бергман си купува ферма в Лонг Айлънд и решава да се посвети на страстта си по селото и домашните животни. Оттогава минават 10 г., но звездата продължава да бъде търсена и във филмовата сфера, и в тази на рекламата.

Освен любовта си към киното обаче Изабела днес се радва и на привързаността към нея като към квачка на своите 1500 кокошки, на овцете и на кучетата си. Гордостта ѝ е селската ферма с наименованието Mama Farm. Неотдавна тя стана и снимачна площадка на 8-минутен документален филм Interactions – When Cinema Looks to Nature. В него 12 международни режисьори разказват през своя поглед биоразличието и климатичните промени.

На 70-годишна възраст актрисата е по-ангажирана от всякога. Тя продължава да стои и пред, и зад камерата. Дъщеря на две легенди в киното, навремето Изабела бе

икона в сферата на красотата и козметиката

Преди двайсетина години беше “уволнена” от френската къща “Ланком” заради възрастта си, но преди седем години тя отново я нае.

Изабела е плод на скандалната връзка в Рим между Роберто Роселини и Ингрид Бергман. През 40-те години актрисата е все още омъжена. Режисьорът пък живее с артистката Ана Маняни, но не е официално разведен с предишната си съпруга. Така една вечер Роселини казва на Маняни, че отива за цигари, и вместо това се отправя към летището, за да срещне за пръв път Бергман. Тя му е писала преди това писмо, че желае да направи филм с него. Любовта между двамата е от пръв поглед. Шведката съобщава дни след това на съпруга си, че иска развод. Ингрид заема мястото на Маняни не само в леглото, а и в киното. Много от феновете на Роселини са скандализирани. Седмици след началото на снимките на “Стромболи” под режисурата на италианеца Бергман разбира, че е бременна. Ражда Роберто-младши, а през 1953 г. и двете близначки – Изабела и Изота. Бракът на двамата издържа пет години.

Близначката на Изабела е литературен критик и професор в Нюйоркския университет, а брат ѝ Роберто Ингмар работи в сферата на финансите. Изабела има и една доведена сестра и четирима доведени братя от другите бракове на родителите си. За разлика от своята близначка, актрисата се хвърля в киното още като малка. Заедно с майка си участва през 1976 г. във филма A Matter of Time с Шарл Боайе и Лайза Минели на режисьора Винсънт Минели.

През 1979 г. Изабела играе и във филм на братя Тавиани. Това е годината, в която се жени за режисьора с италиански произход Мартин Скорсезе – за него е трети брак. Изабела ще сподели по-късно, че той е изключително ревнив,

не понася тя да бъде по кориците на списанията

и други мъже да ѝ се възхищават. Затова бракът им трае по-малко от 3 г. Актрисата се развежда с режисьора, когато забременява от модела Йон Вийдеман, за когото се омъжва и от когото ражда дъщеря си Елетра. Осиновява и родения през 1993 г. Роберто. И връзката с втория ѝ съпруг обаче издържа по-малко от 3 г. Така в живота на младата Роселини през 1986 г. влиза следващият мъж – режисьорът Дейвид Линч. Той я избира за филма си “Синьо кадифе”, превръщайки я в световноизвестна. Минават 4 г. и Изабела се разделя и с Линч. После идва редът на друг известен мъж в живота ѝ – актьорът и продуцент Гари Олдман, а после и италианският актьор Кристиан де Сика. Официално от 25 г. Изабела Роселини е сама в живота, няма мъж до себе си, въпреки че по време на пандемията имаше приятел за няколко месеца.

Новата кариера на Роселини е в сферата на селското стопанство. Изабела се посвещава с всички сили и страст на своята ферма от 15 хектара в Лонг Айлънд, където има и структура от типа bed&breakfast. Актрисата влага в американската ферма по нещо от смесения си произход – чувства се и от стила на италианските селски къщи, и от съвременния шведски дизайн.

Много от “най-видните” кокошки си имат имена и те са все на известни хора като например Анди Уорхол. Овцете също са кръстени на популярни личности – Фрида (Кало), Грета (Гарбо) и др. В профила си в инстаграм Изабела обича да публикува снимките си на фона на животните, на нарцисите, на дърветата и на всичко онова, което има във фермата си.

За актрисата любовта към селския пейзаж датира от 1982 г., когато за пръв път наема къща за лятото на Лонг Айлънд. След това си купува и малка къщичка, давайки си сметка, че колкото е по-далече от блясъка на Манхатън, толкова по-уютно се чувства. Така в един момент се натъква и на фермата в Белпорт – става въпрос за изградено още през 1850 г. място със склад за сено, който предстои да бъде съборен. Актрисата го купува и решава да реставрира изоставените постройки в него с помощта на италиански архитект. Двамата създават очарователна

резиденция в рустикален стил,

където се чувства навсякъде присъствието на природата. Идеята на Изабела е да направи от жилището си място, което да ѝ напомня на малките селца, видени в детството ѝ. Затова и домът ѝ е като малък италиански площад – всички пространства в него гледат към един салон, който е място за срещи на живеещите в него. През 2013 г. Изабела заедно с децата си Елетра и Роберто-младши дава началото на проекта Mama Farm. В него тримата споделят вижданията си как трябва да се обработва земята, как да се запазва биоразличието на видовете, как природа и човек да живеят заедно в респект един към друг. В имението на Изабела Роселини се провеждат и най-различни инициативи, чиято цел е да предизвикат повече чувствителност у новите поколения по темите, свързани с опазването на природата.