Джулиана Гани е на почивка в Куба с приятеля си Теодор Гецов. View this post on Instagram A post shared by Teodor Getsov (@tgetsovbjj)

Плеймейтката сподели кадри от екзотичната почивка в личния си инстаграм профил. Двамата се наслаждават на коктейлите и хубавото време в страната. View this post on Instagram A post shared by DJULIANA GANI (@djuliana_gani)