Кари Фишър от "Междузвездни войни", получава посмъртно звезда на холивудската Алея на славата

Актрисата Кари Фишър посмъртно получава днес звезда на холивудската Алея на славата, което е знак на почит към една от най-обичаните героини от поредицата „Междузвездни войни“, съобщава Асошиейтед прес.

Фишър - която почина през 2016 г. - се присъединява към звездите от „Междузвездни войни“ Харисън Форд (Хан Соло) и Марк Хамил (Люк Скайуокър) на Алеята на славата, която е холивудската туристическа атракция, отдаваща почит на светила от киното, телевизията, музиката и други развлекателни индустрии. Всички звезди от триото са разположени на блок 6800 на булевард „Холивуд“ в Лос Анджелис, близо до мястото, където през 1977 г. дебютира оригиналният филм на Джордж Лукас.

Фишър изигра Лея Органа, която в продължение на шест филма се превърна от принцеса в генерал, водещ силите на доброто в борбата срещу деспотични режими, целящи да контролират една далечна галактика. Нейната дъщеря – актрисата Били Лурд, ще приеме звездата от името на майка си на церемония късно тази вечер.

Феновете отдавна водят кампания Фишър да получи звезда на Алеята на славата. Отличието й се дава на 4 май, по същество официален празник за феновете на „Междузвездни войни“, което е заигравка с репликата, казвана често от Фишър във филмите: „Нека Силата бъде с теб“ („May the Force be with you“) .

Фишър получава 2754-ата звезда на холивудската Алея на славата. Харисън Форд получи своята звезда през 2003 г., а Марк Хамил беше почетен през 2018 г., предаде БТА

Звездите на Алеята на славата се дават на изпълнители, които са предварително номинирани, а за създаването на звезда и нейното поддържане вече се изисква такса от 75 000 щатски долара.