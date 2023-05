Риана отново показа бременното си коремче (Снимки)

Риана беше заснета да се разхожда в провокативно облекло с A$AP Роки из центъра на Ню Йорк. Тя не позволи на бременността си да ѝ попречи да изглежда стилно, като позволи на коремчето си да наднича изпод черно кожено палто.

Риана комбинира елегантната си връхна дреха с миниатюрна черна пола и секси ботуши до бедрото. Тя скри знойния си поглед зад очила в бледопрасковени нюанси и носеше диамантени обеци на ушите си, а тъмнокестенявата ѝ коса беше прибрана в разрошен кок. Риана комбинира елегантната си връхна дреха с миниатюрна черна пола и секси ботуши до бедрото Снимка: Twitter/@21metgala

Междувременно гаджето на Риана, A$AP Роки, запази непринуденост, като съчета светли дънки с обикновена бяла тениска и червена раирана риза.

Влюбените гълъбчета вечеряха в нашумелия напоследък ресторант Carbone. Rihanna out in NYC (03.05.23) pic.twitter.com/er2udSExe3 — Rihanna Gallery (@GalerieRihanna) May 4, 2023

Двойката започна любовната си връзка през 2021 г. след години на приятелство, а в момента очакват второто си дете заедно, информира Vesti.bg.

Риана роди сина си миналия май и разкри втората си бременност по време на шоуто на полувремето на Супербоул през февруари.