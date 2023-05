Принц Уилям и съпругата му отидоха на пъб с метрото (Видео, снимки)

Принцът и принцесата на Уелс отидоха на пъб… с метрото, съобщава „Скай нюз”. Принц Уилям и съпругата му Кейт изминаха три спирки по линията „Елизабет”. Тя носи името на покойната кралица Елизабет II и бе пусната в експлоатация през 2022 година. Принц Уилям и съпругата му отидоха на кръчма с метрото Снимка: Ройтерс Принц Уилям и съпругата му отидоха на кръчма с метрото Снимка: Ройтерс Принц Уилям и съпругата му отидоха на кръчма с метрото Снимка: Ройтерс Принц Уилям и съпругата му отидоха на кръчма с метрото Снимка: Ройтерс Принц Уилям и съпругата му отидоха на кръчма с метрото Снимка: Ройтерс

Кейт бе забелязана да използва карта за градски транспорт, преди да се качи във влакчето, с което със съпруга ѝ стигнаха до популярния със заведенията си централен квартал „Сохо”. Двамата посетиха пъба „Кучето и патицата”, където бяха посрещнати радушно от почитатели на британското кралско семейство, предаде NOVA. Prince William is Shmoooth..🔥He is sooo smooth with the crowd no wonder people love him. He really knows how to make people feel listen to😍 Look at this interaction. Even his voice intonation are gold🔥pic.twitter.com/91YxIpO1WP — Canellecitadelle (@Canellelabelle) May 4, 2023