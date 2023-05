Публиката на коронацията на Чарлз - дни на палатки край Бъкингам, часове прави под дъжда (Снимки, Видео)

Дъжд - лек, по-силен, пороен, но неспирен отбеляза цялата церемония по коронясването на Чарлз III. Около 50 хиляди души се събраха под небето, за да видят първата такава церемония от 70 години насам.

Утрото в парка Сейнт Джеймс започва рязко за къмпингуващите в 5 сутринта по високоговорители: "Добро утро на всички! Денят на коронацията дойде! Събуждайте се, сгъвайте палатките, защото трябва да отворите място и за другите хора да гледат!"

Най-отдадените на кралската церемония - първа за последните 70 години - започват лагеруване край Бъкингам и по протежение на трасето на кралската процесия десет дни по-рано, а само в последните три дни броят на подсигурените места с разноцветни палатки расте главоломно. И така, както уж не е позволено да се опъват палатки, оказва се, че паркът Сейнт Джеймс се превръща във временен град. Изключително наивно се оказва предположението, че ако човек пристигне в ранния следобед в деня преди Гергьовден (англичаните уви не знаят колко важен е 6 май всяка година), ще намери пролука на първа, втора или трета линия. Хората, застанали на фронтални позиции, са готови да се бият, за да отстояват местата си.

Целият парк Сейнт Джеймс, откъдето може да се наблюдава церемонията и са разположени гигантски видеостени, е блокиран. Където не са издигнати плътни стени, са поставени железни барикади и зад тях стоят стотици охранители в разноцветни жилетки - жълти отразителни, сиво-сини отразителни, полицаи с пълно въоръжение, полицаи без въоръжение.

Още на 5 май лондонските улици са почти празни от автомобилно движение и това не се дължи на специални охранителни мерки - дори лондончани са парализирани от страх, че може да попаднат на куп затворени улици и с часове да не могат да се измъкнат.

В следобеда на петъчния ден, 5 май, към парка Сейнт Джеймс се носят стотици хора, нарамили раници, столове, чадъри, куфари, теглят малки каручки, заредени с провизии, палатки, посуда. Тротоарите са опасани с огради, но насрещно движение почти няма - всички тичат към парка. Най-лесният вход към него естествено е затворен и следва обиколка в неспирен поток от надбягващи се за добра позиция почитатели на бъдещия крал и след километър и нещо тичане, групата се удря челно в други охранители, които пропускат само малки порции ентусиасти, за да не става струпване. Навлезли на територията на Сейнт Джеймс посетителите опитват да тичат, но това няма как да стане, защото това са стотици желаещи едновременно. Целта навсички е да застанат възможно най-близо до огражденията на булеварда The Mall по който и в двете посоки ще мине процесията на краля.

Тук мераклиите за добра гледка се блъскат челно в няколко съкрушителни факта: опред всичко е заето с пъстри палатки - от три дни. Освен това по протежение на булеварда на толкова места са изградени високи зелени сцени, предвидени за фотожурналистите и тв операторите, че където и да застане човек, той може да вижда само пред себе си и ако извади късмет там да няма и дърво. Хора от всякакви възрасти стояха часове прави под дъжда, за да зърнат крал Чарлз ІІІ на коронацията му Снимка: Лияна Панделиева

Относително приемливо е разполагане на "втори челен коловоз" - от другата страна на основната пътека за преминаващите с идея, че когато дойде време, човек може да се спусне напред, да атакува онези с палатките и да заеме добра позиция.

Прииждащите на талази водят със себе си кучета, малки деца, баби в инвалидни колички. 6-годишният Джеймс се представя като крал Джеймс и майка му Керълайн казва, че са пристигнали от Бирмингам и втори ден се справят чудесно.

Прогнозата за 5 май е за дъжд, но небето е синьо, времето е топло и безветрено и това дава надежда да се провали предвиждането за дъжд и за коронацията.

Заедно с Мая Николова, която живее и работи на Острова опъваме сгъваеми столове, тя вади примус на който да вари чай, кафе и разтворими супички, пред себе си подрежда настолна лампа, таблет и ръкоделие - Мая се занимава с бродиране. Това изведнъж се оказва по-интересно за преминаващите от десетките англичани, пременени с националното знаме и увити във флагове с лика на Чарлз. И кучета роялисти имаше на коронацията на Чарлз ІІІ Снимка: Лияна Панделиева

Нощта е мека и безветрена и затова сънят на открито, особено когато сме екипирани с алпийски дрехи и спални чували се оказва приятно и безгрижно начинание. На съня не пречат пиещи и пеещи англичани, постоянно преминаващи хора, които наивно мислят, че в малките часове на нощта ще намерят подходяща позиция за лагеруване. Около нас постоянно бродят уж цивилни хора с кучета, които също съвсем случайно подушват всяка част от багажа. По думите на полицай на пост, в деня на коронацията на терен са предвидени 12 хиляди полицаи, командировани от цялата страна.

Още на разсъмване мощният глас от високоговорителите вдига на крака абсолютно всички - и тези с палатки, и другите, които дебнем откъде ще се отвори пролука при прибирането им, че да заемем близки до оградата позиции. Но и това е относително. Оградата е там и относително достъпна, но на 2 метра от нея стои друга ограда. Вдигането на палатките отваря някакво място, с леко промъкване и побутване насам-натам с рамо, се стига до втори ред от хора. И оттам вече няма мърдане.

И тогава истинското приключение започва:

5,20 сутринта: всички са на крак, сгъстяват пространството, никой няма намерение да отстъпи.

6 часа: Невероятно е, че са минали само 40 минути, а церемонията започва в 10 часа. Продължава да стои прогнозата за дъжд в 9 часа.

7 часа: Поне вече не е 5, остават само три часа и нещо до церемонията. Стоим плътно един до друг - прави. Хора от всякакви възрасти стояха часове прави под дъжда, за да зърнат крал Чарлз ІІІ на коронацията му Снимка: Лияна Панделиева

8 часа: По булеварда за парада преминават камиони с мобилни тоалетни. Тези 10-15 хиляди покрай оградите бурно аплодират. Поради неясна причина през нощта работят едва няколко от десетките тоалетни, поставени в парка.

8,30 часа: Минават камиончета с хигиенисти, които преминават покрай оградите и вдигат всяко миниатюрно боклуче, а роялистите дават и това, което са натрупали през нощта. Изглежда, че някои хора са там единствено, за да се нахранят изобилно на открито. Хората бурно ръкопляскат и на хигиенистите.

9 часа. Четвърти час стърчим прави, защото чакаме нещо да стане след още час и половина. Тук-там подемат патриотични песни или бразилска вълна, но поради лошата видимост, скрити от кулите за медиите, не можем да се разгърнем. Както е по прогноза - започва да вали. Хора от всякакви възрасти стояха часове прави под дъжда, за да зърнат крал Чарлз ІІІ на коронацията му Снимка: Лияна Панделиева

9,15 часа. Тържествено преминават гвардейците, които познаваме от смяната на караула пред Бъкингам, които се разпределят по трасето като почетна стража. Така пред нас вече стоят наблюдатели на реда с жълти жилетки, редом с тях ни охраняват въоръжени полицаи, до тях са невъоръжени полицаи, а сега вече са и гвардейците. Цяло чудо ще е да се види каквото и да било.

Дъждът рязко се усилва.

9,30 ч. Ездачи с красиви коне преминават, армейски части преминават, колони от полицаи се движат напред-назад и това оживява вече оклюмалите правостоящи, завити с дъждобрани и отворили чадъри в цветовете на националния флаг.

10,10 ч. Още нищо не се чува за приближаването на Чарлз, но за сметка на това телефоните и интернетът са напълно блокирани.

10,20 ч. От далечината се носи мощният тътен на тъпани и духова музика. Иззад зелената кула на медиите се появява духов оркестър на коне и докато свирят с две ръце на своите инструменти, ездачите овладяват и конете да запазват тържествената си крачка. Стойките с нотите стърчат от седлата, а млада обоистка се чуди как да се завърти върху седлото, за да вижда и нотите, и в същото време в тази странна поза да кара коня да върви напред. В цветовете на британското знаме на коронацията на Чарлз Снимка: Лияна Панделиева

10,25. Иде! Каляската е пред очите ни изведнъж. Чарлз III ни маха и се усмихва. Хиляди ръце вдигат нагоре телефони и снимат кой колкото може да се протегне. Моментът продължава около 10 секунди и така се осмислят първите пет часа и половина чакане на крак. Но няма страшно - завръщането на процесията ще стане малко след 13 ч, когато вече новопомазаният крал ще бъде в прочутата златна карета. Хиляди спаха на палатки около Бъкингамския дворец, за да си пазят място за коронацията Снимка: Лияна Панделиева

10,26 ч. Не ни остава нищо друго, освен да се запознаем с тези в непосредствена близост и да обменим кралски мисли. Златната каляска била ужасно неудобна, защото нямала амортисьори, разказват запознати с кралските транспортни средства. Принцеса Ана, дъщеря на покойната Елизабет II, със сигурност ще мине в парада на кон. Дано Хари никакъв го няма, за да не го освиркат. Би било толкова прекрасно Кейт и Уилям да са с трите деца.

Редом с мен стои италианката Даниела от Рим. Преди три дни решили с приятели, че искат да видят коронацията, но хотелските цени били такива, че затова кацнали рано на сутринта, дошли само с дъждобрани на церемонията и отлитаха обратно за Италия на същата вечер. Редом с Даниела бе - както се представи - "мисис Бътлър от Австралия, от едно село с кенгура." Тя е на 75 години и долита от "долната земя", защото е присъствала на церемонията за коронацията на Елизабет II. "Много малко помня, хората пак бяха много, ужасно много, всички бяхме официално облечени. Моите родители са англичани и винаги останахме верни на короната. Заради Ковид не можах да дойда за погребението, но сега сърцето ми е с крал Чарлз! Вече се научих са пея "Боже, краля ни пази", а след толкова години това никак не беше лесно!"

Дъждът се усилва. Виждам на няколко метра от мен 6-годишния "крал" Джеймс, който и под дъждобрана упорито стои с корона. Публиката за коронацията на Чарлз пристигаше с кучетата си, с корички с провизии и питиета Снимка: Лияна Панделиева

11 ч. По високоговорителите слушаме церемонията, но не много внимателно. Опитваме да създадем някакъв комфорт под проливния дъжд. Четири англичанки постилат сгънато платнище на разкаляната земя и ме канят да седна с тях. Притиснати една в друга ведро говорим за история. От нас се стичат вади вода, които правят локвички във всяка гънка.

13 ч. процесията потегля обратно. Отново сме на крака. Селфи стиковете са издигнати високо - който няма, снима главите на околните. Когато приближава златната каляска, от всички страни се носи възторжен рев. Този път от нашата страна е кралица Камила с корона на главата. Но кой ти гледа крал и кралица при такава невероятна каляска. Вероятно тя блести с невероятно изящество и съвършенство и на лунна светлина. Поройният дъжд не отнема нищичко от нейната зашеметяваща красота. В цветовете на британското знаме на коронацията на Чарлз Снимка: Лияна Панделиева

Веднага след нея е каретата в която с още по-гръмогласен рев множеството приветства Кейт, Уилям и трите деца. Шарлот маха с мила усмивка, по средата е брат й Джордж и не е в позиция да маха, а малкият Луи не счита за нужно да забавлява народа.

Начело на конната процесия в парадна униформа наистина язди 72-годишната принцеса Ана, която излъчва несломимата гордост на своята династия.

За всички, разположени в средата на булевард The Mall, отминаването на кортежа и след 9 часа на крак, това е знак за събиране на багажа и потегляне. Но оттеглянето не става точно така. Хиляди хора се събират в желание да тръгнат, но никой не ни пуска. Изчакваме цялата церемония на балкона на Бъкингам, която няма как да видим, защото големият екран е зад гърба ни, топовните салюти и едва тогава блъскането напред започва. Оказва се обаче, че дали поради объркване в заповедите, дали поради лоша координация, но всички хиляди посетители от всички краища на света се оказваме в капан, наречен Сейнт Джеймс парк. Докъдето и да стигаме с дисагите, каручките, раниците и обливани от поройния дъжд ни казват, че трябва да минем от друго място - точно в противоположния край на парка. След повече от 3 км. обиколки по вече ужасно калните пътеки, сред изоставени палатки, столове, дъждобрани, чадъри и торби с боклук настроенията започват да стават бунтовни и изведнъж е оказва, че могат да ни пускат през много изходи и то на мига. С облекчение напускаме парка, но с километри напред тротоарите в града са заградени и навсякъде виждаме охранители.

В късния следобед на 6 май по лондонските улици отново няма автомобилно движение - че кой би посмял! В дъждовния следобед обаче се пълнят пъбове и заведения и лесно познаваме своите - те още носят корони, завити са във флагове и от време на време се провикват: "Бог да пази краля!"

Чарлз III и Камила проговориха по гари и метростанции

Пътниците по влакови гари и станции на метрото в Лондон чуват гласа на Чарлз III, който ги предупреждава да внимават за разстоянието между вагона и перона.

Всеки, който някога е посетил Великобритания и лондонското метро остава с "гравирано" в главата му автоматично съобщение, което звучи на всяка гара и всяка станция: Please, mind the gap between the train and the platform - Моля, внимавайте за разстоянието между вагона и платформата.

Кралят и кралица Камила са записали именно това съобщение, което звучи в дните между петък и понеделник. В съобщението се казва: "Съпругата ми и аз пожелаваме на семействата ви чудесен уикенд на коронацията." Камила добавя: "Където и да сте избрали да пътувате, надяваме се този път да е безопасен и приятен". Съобщението завършва с думите на краля: "И моля внимавайте за разстоянието между вагона и перона!"

Не всички се заслушват в постоянното послание от високоговорителите, но когато пътниците усетят кого чуват всъщност, за първи път с телефоните си те не снимат, а ги развяват из въздуха и правят аудио запис или си правят селфи видео и се смеят, докато чуват съобщението.