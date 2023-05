Майката на Илон Мъск обикаля гръцките острови

Майката на Илон Мъск - Мая продължава обиколката си в Гърция, наслаждавайки се на красотата на островите на страната, съобщава сайтът "Ефимерида".

Майката на бизнесмена милиардер след Санторини беше в Хидра, на суперлуксозна лодка и обиколи живописния остров Аргосароникос.

Мая Мъск, както и в предишните си пътувания, е качила снимки от своите пътешествия. На снимките позира сама, както и с приятели, а на други споделя красотата на имението Хидра със своите 1 милион последователи в Instagram.

На друг кадър, както шеговито пише, тя позира в стила на Мерилин Монро на луксозна яхта. Всъщност тя е избрала копринена рокля на дизайнера Themis Zouganelis (Themis Z), чиито творения излъчват красота и непретенциозен блясък.

Мая Мъск е в Гърция от края на април, когато беше официален гост на Първата международна конференция за луксозен туризъм в Гърция, която се проведе на Санторини.

Г-жа Мъск е не само майка на един от най-богатите хора на планетата, но и изгради собствена успешна кариера на модел.