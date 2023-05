"Пазители на галактиката 3" с Мария Бакалова оглави бокс-офис класацията на Северна Америка

Филмът "Пазители на галактиката 3", в който участва и българската актриса Мария Бакалова, оглави бокс-офис класацията на Северна Америка с дебюта си в киносалоните, като реализира постъпления от 114 млн. щатски долара от продадени билети, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

В Северна Америка продукцията се излъчва в 4450 киносалона. В международен план, където филмът от киновселената на "Марвел", е на екран в 52 територии, включително и в Китай, спечели 168 млн. щатски долара, с което реализира общо постъпления от 282 млн. щатски долара.

На вътрешния пазар приходите от 114 млн. щатски долара в дебютен уикенд са впечатляваща сума за всеки филм, но са по-малко от приходите, което се очакват от премиера на "Марвел", отбелязва Асошиейтед прес.

Миналата година през същия уикенд "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта" събра 187,4 млн. щатски долара в първите три дни от излизането си в кината в САЩ и Канада. А през ноември "Черната пантера: Уаканда завинаги" стартира с над 181,3 млн. щатски долар приходи.

“Пазители на галактиката 3”, в който заедно с Крис Прат, Зоуи Салдана, Дейв Батиста, Карън Гилън, Пон Клементиф, Шон Гън, Брадли Купър, Вин Дизел участва и българската актриса Мария Бакалова, детронира от върха на бокс-офиса на Северна Америка анимацията “Супер Марио Bros.: Филмът", останала там четири седмици.

Продукцията на "Марвел" даде началото на летния филмов сезон - жизненоважен и обикновено печеливш за Холивуд, продължаващ до Деня на труда (б.р. първи понеделник на месец септември) и често представляващ 40 процента от годишния бокс-офис, отбелязва Асошиейтед прес.

Старши медийният анализатор на "Комскор" Пол Дергарабедян казва, че това е убедително откриване на летния сезон, който според него е на път да донесе най-добри печалби от 2019 г. насам.

"Въпреки че дебютът на "Пазители на галактиката 3" може да отразява известна умора на публиката от жанра на супергероите, той е само началото на това, което обещава да бъде неустоим филмов пазар с убийствена комбинация от привлекателни продукции за всеки вкус и демографска група", казва той.

Следващият очакван филм за супергерои е "Светкавицата" на "Ди Си студиос", планиран да излезе на 16 юни. Около продукцията има интрига заради правните и лични проблеми на звездата Езра Милър.

Отзивите за "Пазители на вселената 3" са предимно положителни, въпреки че е трудно да се сравнява дебют преди избухването на КОВИД-19 - премиерата на втората част от поредицата на "Марвел", донесла приходи от 146 млн. щатски долара (май 2017 г.), с излизането на екран на нова продукция след пандемията.

"Пазители на вселената 3" е последният филм на режисьора Джеймс Гън за "Пазители/Марвел", тъй като той става част от управлението на "Ди Си студиос".

“Супер Марио Bros.: Филмът" добави още 18,6 млн. щатски долара през петия си уикенд в киносалоните в САЩ и Канада, като заема второ място в бокс-офис класацията. Така общите постъпления на вътрешния пазар достигнат 518,1 млн. щатски долара, а в световен мащаб вече надхвърлят 1,1 млрд. щатски долара.

Третото място в северноамериканския бокс-офис е за "Злите мъртви: Пробуждане" с приходи от 5,7 млн. щатски долара, а на четвърта позиция се нарежда "Там ли си, Господи? Аз съм Маргарет" ("Are You There God? It's Me, Margaret") - адаптация по романа на писателката Джуди Блум, с постъпления от продадени билети в САЩ и Канада за 3,4 милиона щатски долара.

В челната петица на подреждането е и новата романтична комедия с Приянка Чопра Джонас - "Отново любов". Продукцията е разпространена в 2703 киносалона, като спечели през изминалия уикенд скромните 2,4 млн. щатски долара.