Бившата на Григор забавлява крал Чарлз III - 20 000 се събраха за концерта в Уиндзор (Видео)

Мащабен концерт бе организиран в Уиндзор ден след коронацията на крал Чарлз III в Лондон. Светлинно шоу и световноизвестни изпълнители като Кейти Пери и Лайнъл Ричи забавляваха 20 хил. души, събрали се да отдадат почит на краля. Сред изпълнителите беше и Никол Шерцингер, бившата приятелка на нашенеца Григор Димитров.

Nicole Scherzinger performing "Reflection" at the #CoronationConcert pic.twitter.com/0tL82hbr6r — Luis (@IAmLuisFelipe) May 7, 2023

Крал Чарлз и кралица Камила - двамата облечени в синьо, се усмихваха на публиката и развяваха британски знамена по време на вечерното шоу. Кейт, принцесата на Уелс, присъства със съпруга си Уилям и по-големите им деца - принц Джордж и принцеса Шарлот. Принц Луи пък си остана вкъщи след натоварения ден на коронацията в събота.

Херцогът и херцогинята на Единбург седяха близо до краля и кралицата, с министър-председателя Риши Сунак зад тях. Принц Андрю, херцог на Йорк, и бившата му съпруга херцогинята на Йорк, Сара Фъргюсън, също присъстваха, както и дъщерята на принцеса Ан Зара Тиндал, заедно със съпруга й Майк.

Принцът на Уелс отдаде почит на своя баща - крал Чарлз III, в деня след коронацията, като каза, че покойната кралица Елизабет II би била „горда майка“. Обръщайки се към тълпите в замъка Уиндзор за концерта на коронацията, Уилям каза, че баба му е „там горе и нежно ни държи под око“.

Уилям подчерта, че изминалият уикенд е бил изключително важен за британската нация, защото всичко в него е било свързано с почит - към семейството му, религията, но и традицията. Той не пропусна да изброи и някои от постиженията на баща си през последните 50 години. "Татко, ние всички сме толкова горди с теб“.

Наследникът на трона използва момента да даде и своя собствен обет към четирите нации. "Ангажирам се да служа на всички вас - крал, страна и британска общност", заяви Уилям.

Тълпата от 20 000 души получи билетите си за концерта чрез публично гласуване, тъй като желаещите бяха много повече. Според Би Би Си шоуто е било гледано средно от 10,1 милиона души, като в най-пиковите си моменти е достигнало до над 12 милиона зрители. Те се насладиха на изпълненията на знаменитости като Кейти Пери и "Тейк Дет", Никол Шерцингер, маестро Андреа Бочели и сър Брин Терфел, Оли Мърс, който изпя "Танцувай с мен тази нощ". Актьорът Джеймс Несбит изпълни произведение на поета Далджит Награ, а Стела Макартни - едно от най-известните имена в света на модата, произнесе реч.

Дворецът Уиндзор бе осветен в цветовете на британския флаг. СНИМКА: РОЙТЕРС Част от шоуто по време на концерта, уловена с дрон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Водещият Хю Боневил - актьорът от абатството Падингтън и Даунтън - се обърна към кралските гости в началото на шоуто и призна любовта на краля към изкуствата, шегувайки се, че той е "художникът, известен в миналото като принц".

Лайнъл Ричи бе един от изпълнителите, излезли на сцената. СНИМКА: РОЙТЕРС Много хора се събраха да гледат програмата по случай коронацията на крал Чарлз III. СНИМКА: РОЙТЕРС

Видеозаписи от редица актьори бяха излъчени по време на вечерта. Легендарната британска актриса Джоан Колинс, бившият актьор от "Джеймс Бонд" Пиърс Броснан, художничката Трейси Емин и уелският певец Том Джоунс разказваха любопитни факти относно монарха.