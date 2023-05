Чарлз III и Камила проговориха по гари и метростанции

Пътниците по влакови гари и станции на метрото в Лондон чуват гласа на Чарлз III, който ги предупреждава да внимават за разстоянието между вагона и перона.

Всеки, който някога е посетил Великобритания и лондонското метро остава с "гравирано" в главата му автоматично съобщение, което звучи на всяка гара и всяка станция: Please, mind the gap between the train and the platform - Моля, внимавайте за разстоянието между вагона и платформата.

Кралят и кралица Камила са записали именно това съобщение, което звучи в дните между петък и понеделник.

В съобщението се казва: "Съпругата ми и аз пожелаваме на семействата ви чудесен уикенд на коронацията."

Камила добавя: "Където и да сте избрали да пътувате, надяваме се този път да е безопасен и приятен".

Съобщението завършва с думите на краля: "И моля внимавайте за разстоянието между вагона и перона!"

Не всички се заслушват в постоянното послание от високоговорителите, но когато пътниците усетят кого чуват всъщност, за първи път с телефоните си те не снимат, а ги развяват из въздуха и правят аудио запис или си правят селфи видео и се смеят, докато чуват съобщението.