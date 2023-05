Рапърът Лудакрис ще има звезда на Алеята на славата

Рапърът и актьор Крис "Лудакрис" Бриджис ще получи звезда на холивудската Алея на славата, съобщи сайтът на популярната атракция.

Звездата на Лудакрис ще бъде 2656-ата на прочутата алея в Холивуд. На церемонията по откриването й на 18 май ще присъстват Вин Дизел - звездата на поредицата "Бързи и яростни", в която участва и Лудакрис, и рапърът и актьор Ел Ел Куул Джей. В ролята на церемониалмайстор ще влезе радиоводещата Елън Кей.

Рапърът ще бъде отличен в категорията за кино.

Феновете ще могат да наблюдават церемонията единствено на сайта на Алеята на славата.

"От много години Лудакрис е водеща фигура в поп културата. Като рапър и актьор той е сътворил някои от любимите ни музикални и филмови моменти и ние сме развълнувани да го приветстваме в нашата историческа забележителност", каза продуцентката на церемониите Ана Мартинес.

Като записващ артист Лудакрис е продал над 24 милиона копия от албумите си в цял свят. Сред хитовете му са "Stand Up", "Get Back", "Southern Hospitality", "Number One Spot", "Money Maker" и "My Chick Bad". Успешните му записи са придружени от музикални видеоклипове, които демонстрират неговото въображение и новаторство, пише БТА.

Гъвкавостта на Лудакрис му позволи безпроблемно да премине към актьорството. Сред най-известните му роли в киното е на Тедж Паркър в поредицата "Бързи и яростни". Първата му поява е във втория филм от франчайза, излязъл на екран преди 20 години. Почитателите ще го видят отново в "Бързи и яростни 10", който тръгва по кината на 19 май.

Освен като изпълнител и актьор, Лудакрис е известен и с благотворителната си дейност, особено в подкрепа на децата и младите хора.