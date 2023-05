Джей Ло и Бен Афлек отново спорят, този път на премиерата на „Майката“

Дженифър Лопес и Бен Афлек отново изглеждаха сериозни, когато излязоха на червения килим на премиерата на новия ѝ филм „Майката“ в сряда вечерта.

53-годишната певица жестикулираше към съпруга си, за когото се омъжи миналата година, с намръщено лице, докато той изглеждаше доста напрегнат по време на разговора. След като бяха щракнати по време на спора, те скоро се върнаха към холивудския си режим с лъчезарни усмивки и достойни за сцена целувки. Jennifer Lopez and Ben Affleck look super cute at #TheMother premiere tonight. pic.twitter.com/VvezvRhquj — best of jennifer lopez (@badpostjlo) May 11, 2023

Проявата им идва, след като двойката влезе в наскоро в заглавията на „Грами“ през февруари, когато Дженифър беше уловена от камера да настоява Бен да се преструва, че се забавлява. В истински стил на суперзвезда, Дженифър се погрижи напрежението им да не продължи дълго, тъй като тя скоро премина в романтичен режим, за да направи перфектната снимка за червения килим.

Двойката, която често изглежда ядосана, когато е на публично място, беше видяна да си разменя напрегнати думи по време на церемонията, точно когато водещият Тревър Ноа седна до тях.

Дженифър играе в „Майката“ главната героиня, бивша убиЙца, която е принудена да си тръгне от живота, който е създала за себе си, след като напуска смъртоносния бизнес, за да защити отчуждената си дъщеря.

Дивата изглеждаше безупречно както винаги на червения килим, когато подчерта бюста си с искрящо, покрито с пайети бежово горнище и пола с висока талия, която стигаше до земята и също беше украсена с пайети. Тя допълни визията си с обеци и бежов клъч, който подхождаше на тоалета ѝ. Jennifer Lopez and Ben Affleck at #TheMother premiere today. pic.twitter.com/hb0rDsd7NJ — best of jennifer lopez (@badpostjlo) May 11, 2023

Бен изглеждаше елегантен на премиерата в черен костюм от три части. Влюбените гълъбчета бяха забелязани да се гледат с обожание, когато Афлек дойде, за да подкрепи жена си на премиерата, преди малко по-късно да започнат спор.

Миналият август двойката сключи брак в имението си в Джорджия. Двамата възобновиха романса си 20 години след като преди това се срещаха и в последствие развалиха годежа си.