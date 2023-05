Най-възрастното куче в света навърши 31 години (Видео)

Най-възрастното куче в света отпразнува своя 31-ви рожден ден. Боби отпразнува големия ден в родното си село в Португалия. Стопанинът му пък беше подготвил празненство, на което присъствали повече от сто души.

Боби получи статуетката "най-възрастно куче в историята" от Рекордите на Гинес през февруари, като подобри постижението на предшественика си от преди близо век.