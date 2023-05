Вижте бебето на Робърт де Ниро

Робърт де Ниро все пак реши да представи седмото си дете пред света.

След като разкри във вторник, че наскоро е станал татко отново, 79-годишният актьор сподели първи подробности за дъщеричката си пред Гейл Кинг в "CBS Mornings". Интервюто ще бъде излъчено на 23 май. Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs — CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023

Носителят на "Оскар" е нарекъл момиченцето Джиа Вирджиния Чен де Ниро - майката е приятелката му Тифани Чен, специалист по бойни изкуства. Рожбата им се появила на бял свят на 6 април, с перфектни мерки.

Детето е планирано с много любов и двамата родители са на седмото небе от появата на новия член в семейството, казват още от "CBS Mornings".

Де Ниро за първи път разкри, че наскоро е станал баща за седми път, по повод новия му филм "За баща ми", съобщи "People".

Колегата му Себастиан Манискалко изрази радост от скорошното попълнение в семейството на Де Ниро на премиерата на филма в Ню Йорк по-рано тази седмица.

"Днес ме информираха, че имаме в екипа, не знаех. Бог да го благослови", каза Манискалко пред "Extra". "Робърт е много разбран човек, обича да прекарва време със семейството си и аз се радвам за него."

Де Ниро има шест деца от предишни връзки. Де Ниро и първата му съпруга Даян Абът са родители на Дрена, на 51, и син Рафаел, на 46 години. През 1995 г. той стана баща на близнаците Джулиан и Арън, на 27 години, родени от бившата му приятелка, модел и актриса Туки Смит. Де Ниро също има син Елиът, на 24, и дъщеря Хелън, на 11, от Грейс Хайтауър.

Де Ниро е забелязан за първи път с Тифани Чен през август 2021 г., след раздялата му с бившата съпруга Грейс Хайтауър през ноември 2018 г.

Двамата се срещнали години по-рано, когато снимали филм през 2015 г. Чен, инструктор по бойни изкуства, имала роля в проекта "The Intern", в който участва Де Ниро. Тя има впечатляваща биография, натрупала десетки златни медали и световни титли в хода на кариерата си. Всъщност спортистката е родена в кунг-фу семейство, дъщеря е на грандмайстор Уилям Си Си Чен, пише dir.