Дъщерята на Пол Уокър участва в "Бързи и яростни 10"

Дъщерята на покойния Пол Уокър участва в десетия филм от поредицата "Бързи и яростни". Моделът Медоу Уокър има малка роля в екшъна.

Новината съобщи самата тя в личния си инстаграм профил. Медоу публикува кадър от снимките на филма и написа колко много означава за нея да бъде част от поредицата, в която баща й имаше главна роля. View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

"Първият филм излезе на екран, когато бях на една година! Израснах на снимачната площадка, наблюдавайки баща ми, Вин, Джордана, Мишел, Крис и другите. Благодарение на баща ми съм родена в семейството на бързите", пише тя под снимката. View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

"Не мога да повярвам, че сега и аз мога да бъда там", добави Медоу.

Кариерата на Пол Уокър стартира през 2001 г. с ролята на полицай под прикритие в първия филм от поредицата "Бързи и яростни". Той се снима в общо шест филма от поредицата, но загива по време на снимките на седмия филм. "Бързи и яростни 7" излиза след смъртта му и в негова памет. View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

Пол Уокър загина през ноември 2013 г. в тежка катастрофа. Двамата с приятела му Роджър Родас напускат събитие в Калифорния с автомобила на Родас - Porsche Carrera GT. Уокър се вози, а колата се движи с между 130-150 км/ч, когато се блъска в стълб за осветление. Колата пламва след удара и двамата умират на място.

Премиерата на "Бързи и яростни 10" е на 19 май.