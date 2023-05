С първия си роман Том Ханкс влезе в сблъсък с литературните критици

Американският актьор Том Ханкс, който има над 80 филма зад гърба си и две награди "Оскар", дебютира на нова сцена - литературната, като издаде първия си роман. След повече от четири десетилетия в Холивуд, звездата от хитови продукции като "Форест Гъмп" и "Спасяването на редник Райън" реши да разкрие в книга тайните около процеса на създаване на блокбъстър, позовавайки се на собствения си опит. За първи път той се снима във филм през 1980 г.

Дебютният му роман "Създаването на още един голям филмов шедьовър" ("The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece") дава представа на читателите за целия процес около създаването на продукция - от подготовката на концепция през разработването и адаптирането на сценария, до планирането на снимките и получаването на гаранции, че проектът няма да се провали на финалната права. Кой е по-наясно с всичко това от Том Ханкс, който може да се похвали със завиден опит в Холивуд?

Оказа се, че критиката не е особено доволна от начина, по който актьорът представя в романа си какво се случва около всяка нова продукция, предаде БТА. Рецензиите за литературния дебют на Ханкс не са особено ласкави. Според Дейвид Секстън от в. "Сънди таймс" първият роман на актьора е "тромав", а за Тим Адамс от в. "Обзървър" авторът е успял да улови в книгата си "суетата на Холивуд, но не притежава екранната му способност да вдъхва живот на героите". Александра Джейкъбс, която пише за в. “Ню Йорк таймс”, е на мнение, че в първия си роман Том Ханкс е наблегнал доста на детайлите, “причудливо разказвайки за създаването на филм в стил "Марвел".

От ефира на Би Би Си холивудската звезда се обърна към критиците и каза, че реакциите им "не са справедливи". Той подчерта, че язвителните отзиви не го притесняват, тъй като от години е в публичното пространство и се е научил да не обръща особено внимание. Том Ханкс обясни също, че актьорската работа означава, че може да се справи с всяка критика.

Известният актьор обаче не крие, че дебютният му роман е публикуван, без да премине през обичайната процедура на одобрение от издателите, каквато е практика при писатели, които се опитват да пробият на пазара. Ханкс не смята, че трябва да се извинява за това. Актьорът е убеден, че книгата му "ще живее и умре заради собствената си способност да забавлява и просвещава публиката".

На повече от 400 страници Том Ханкс представя създаването на блокбъстър не като планиран процес, а като хаотична поредица от щастливи и нещастни случайности.

"Никой не знае как се прави филм, въпреки че всички си мислят, че са наясно с това", добавя авторът. "Направил съм много филми (и мисля, че четири от тях са доста добри) и все още съм изумен как се създават филмите. Целият процес е чудо…", казва Ханкс пред Би Би Си.

Романът му "Създаването на още един филмов шедьовър" обхваща няколко десетилетия, като разглежда и как се е променила американската култура през този отрязък от време. Историята започва в САЩ след Втората световна война и продължава до наши дни. В романа са включени поредица от оригинални комикси, също написани от самия Ханкс и илюстрирани от Робърт Сикоряк.

Всъщност идеята за написването на книгата е на редактора на Ханкс - Питър Гедърс, който предлага на актьора да напише история с акцент Холивуд. Тема, много близка и съвсем позната за звездата от "Форест Гъмп". В интервю за "Атлантик" Том Ханкс разказа, че е преодолял първоначалното си нежелание да пише за бизнеса, като е осъзнал, че иска да покаже, че създаването на филми "не е така лесно, колкото изглежда; толкова е трудно, че пречупва хората".

"Всеки герой в книгата прави нещо, което съм преживял, докато съм снимал филм, открил съм философия или съм научил важен урок", казва Ханкс пред изданието "Пийпъл". "Дори глупавите моменти са вид каскадьорски номер, който съм направил, или грешка, която съм допуснал".

"Пишех между филмите, пишех, където и да бях, в самолета, вкъщи, по време на ваканция, в хотелски стаи, през дългите уикенди, когато не работех", разказва той. "Пиша, защото имам твърде много истории в главата си. И е забавно”, допълва актьорът. Том Ханкс казва, че "винаги" е писал "под една или друга форма".

"Създаването на още един голям филмов шедьовър" е първият му роман, а през 2017 г. на книжния пазар излезе сборник с негови разкази, озаглавен "Рядък модел". Той съдържа 17 разказа, като общото между тях са пишещите машини. Том Ханкс ги колекционира, като има повече от 100 модела.