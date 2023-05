Тейлър Суифт спря изпълнението си във Филаделфия, за да защити свой фен.

Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как Суифт спира да пее и казва "Хей, спри", гледайки към публиката.

"Тя не правеше нищо", казва още 33-годишната изпълнителка на охраната, докато изпълнява песента си "Bad blood".