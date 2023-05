Орлин Горанов с роля на Кевин Костнър, но във Варненската опера - пее в “Бодигард”

Мюзикълът ще бъде представен на 22 юли в Летния театър

Орлин Горанов ще влезе в ролята на бодигарда Франк Фармър, изиграна от носителя на “Оскар” Кевин Костнър, в новия мюзикъл на Държавна опера Варна - “Бодигард”.

Ролята на Рейчъл Марон, която във филмовата адаптация беше поверена на покойната вече Уитни Хюстън, сега ще изпълни британската певица и актриса Манал ел Фейтури. Познатата артистка от комедийния сериал “Съни Бийч” е избрана за главната женска роля в мюзикъла след тежък кастинг.

На сцената ще излезе и певицата и актриса Нора Караиванова, която ще се превъплъти в ролята на Ники Марон – сестрата на Рейчъл. Ще се включат и солисти и оркестърът на Държавна опера - Варна.

Режисьор на мюзикъла е Борис Панкин. Сценичната адаптация на филма от 1992 г. разказва за любовта между певицата Рейчъл и нейния бодигард Франк.

Премиерата на мюзикъла е на 22 юли в Летния театър във Варна, а зрителите ще чуят хитовите парчета от филма, изпълнени от Уитни Хюстън, като I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You, How Will I Know и други.

Сценичната адаптация на “Бодигард” за първи път е представена през 2012 година в Лондон, а след това е поставяна и в други страни. Мюзикълът се представя на националния език на държавата, а песните са запазени на оригиналния език.