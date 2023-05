Кейт Уинслет и Бен Уишоу спечелиха телевизионните награди БАФТА

Кейт Уинслет и Бен Уишоу бяха отличени като най-добри актьори при раздаването на телевизионните награди на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) в Лондон, предаде Ройтерс. Кейт Уинслет Снимка: Ройтерс

Носителката на „Оскар“ използва речта си при получаването на наградата, за да призове за действия срещу вредното съдържание в социалните медии.

Уинслет беше наградена за ролята си на майка на тийнейджърка, обсебена от социалните медии, в минисериала „Аз съм Рут“ ("I am Ruth"), в който тя участва заедно с реалната си дъщеря Миа Трепълтън. Кейт Уинслет Снимка: Ройтерс

„Аз съм Рут“ е създаден за семейства, които чувстват, че са заложници на опасностите в онлайн света, за родители, които желаят да продължат да общуват с тийнейджърите си, но вече не могат“, каза Уинслет и добави: „И за младите хора, които са се пристрастили към социалните медии и техните тъмни страни: това не трябва да бъде вашият живот. Към хората с власт и към хората, които могат да направят промяна: моля ви, криминализирайте вредното съдържание. Моля, изкоренете вредното съдържание. Ние не го искаме. Искаме да си върнем децата“.

„Ако можех да счупя наградата на две, щях да дам другата половина на дъщеря си“, каза още Уинслет в речта си. Кейт Уинслет Снимка: Ройтерс

Уишоу спечели приза за ролята си на лекар от родилно отделение на лондонска болница в медицинската комедийна драма „Сега ще заболи“ („This is Going to Hurt“), която е базирана на мемоарите на бившия лекар Адам Кей.

„Лоши сестри“ ("Bad Sisters"), чието действие се развива в Дъблин, спечели в категорията за драматичен сериал както и награда за поддържаща женска роля за Ан-Мари Дъф.

Приза за най-добър актьор в поддържаща роля получи Адил Акхтар за криминалната драма „Шъруд“ ("Sherwood"), предаде БТА.

Последният сезон на „Момичетата от Дери“ („Derry Girls“) спечели наградата за комедия, а сериалът на Нетфликс „Чудовището Дамър: Историята на Джефри Дамър“ ("Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story" ) спечели в международната категория.

Репортаж на Би Би Си от тържествата по случай 70-годишнината на кралица Елизабет на трона през юни миналата година спечели в раздела за събития на живо. Скеч, показващ кралицата, която пие чай с мечето Падингтън, озвучено от Уишоу, спечели наградата „Незабравим момент“, гласувана от публиката.