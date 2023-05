Феминистки организации призоваха за бойкот на фестивала в Кан заради Джони Деп (Видео, снимки)

Джони Деп беше топло посрещнат на откриването на фестивала в Кан във вторник вечерта, редом със звезди като Ума Търман, Майкъл Дъглас и Катрин Деньов, въпреки критиките на феминистки организации за реабилитацията на една спорна личност, предаде АФП.

Бившият "карибски пират", за когото американските снимачни площадки са недостъпни след съдебните дела с бившата му съпруга Амбър Хърд по обвинения в домашно насилие, се върна в светлината на прожекторите с тъмен костюм, риза с висока яка и слънчеви очила. the audience at cannes screaming johnny depp's name when he arrived is music to my ears #Cannes2023 pic.twitter.com/0XolDY9aQP — maría (@jxnsmanager) May 16, 2023

Актьорът си направи селфита и раздаде автографи на червения килим в Кан, преди да присъства на церемонията за откриването на форума, чиято водеща бе актрисата Киара Мастрояни. Той се появи заедно с режисьорката Майвен.

Тя му възложи ролята на крал Луи Петнадесети във филма "Жана дьо Бари", избран от организаторите на фестивала да го открие. Привилегия, която предизвиква протест от страна на феминистки организации, актьори и актриси. Деп се радваше на голям медиен интерес при пристигането си на червения килим

Запитан за избора на откриващия филм на фестивала в Кан, директорът Тиери Фремо подчерта, че се е интересувал от Деп "като актьор". Той каза, че не е следил нашумялата съдебна сага между Деп и бившата му съпруга - актрисата Амбър Хърд, отправяли си взаимни обвинения в домашно насилие и клевети. Джони Деп в крайна сметка спечели делото за клевета в САЩ, а актрисата стана обект на нападки в социалните мрежи.

Няколко женски организации изразиха тревогата си във вторник от участието на холивудската звезда, а групата "Osez le Feminisme!" дори призова за бойкот на фестивала. Според нейни представители киното "възхвалява агресорите". Джони Деп на червения килим в Кан

"Усещането за безнаказаност, което се поражда (от избора на филма на Майвен с Деп за откриването), е смразяващо", заявиха още няколко организации, сред които "50/50", "Женската филмова лаборатория" и "1000 лица".

Общо 123 френски актьори и актриси, сред които Жюли Гайе и Лор Калами, в статия във вестник "Либерасион" разкритикуваха кинофестивала в Кан, който разстила "червения килим за мъже и жени, които насилват", по отношение на Джони Деп и Майвен.

Режисьорката наскоро нападна основателя на новинарския уебсайт "Медиапар" Ерве Пленел в ресторант.

"Фестивалът изпраща послание, че (...) насилието е приемливо в творческите среди", добавят те в текста, под който се е подписала Суан Арло ( от филма "Анатомия на падането" на Жустин Трие, част от конкурсната програма на форума).

Изразена е подкрепа и за актрисата Адел Анел, която преди седмица обяви решението си да спре да снима продукции, за да осъди "самодоволството" на седмото изкуство към сексуалните насилници. Johnny Depp and Maïwen are now leaving Palais Des Festivals after a successful premiere at #Cannes2023



They’re still holding hands ❣️ pic.twitter.com/bNgSo8c57w — mar (@vaersac) May 16, 2023

Всичко това се случва шест години след началото на движението #АзСъщо, а бавното възстановяване на равновесието между половете изглежда работи в индустрия, традиционно доминирана от мъже, предаде БТА.

Самият фестивал в Кан има полово балансирано жури (с изключение на председателя), а тази година за наградата "Златната палма" се борят рекордните седем режисьорки от общо 21 филма в конкурса, отбелязва АФП.

По време на пресконференцията актрисата Бри Ларсън, член на журито, избегна въпрос, свързан с присъствието на Джони Деп на събитието. Силно ангажирана с кампанията #АзСъщо, през 2017 г. на сцената на наградите "Оскар" тя отказа да аплодира актьора Кейси Афлек, обвинен в сексуален тормоз.

Международният кинофестивал в Кан, който беше открит във вторник, ще продължи до 27 май.