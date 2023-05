Лола Астанова: Нужно ли е да съм с къса рокля? Да! Аз съм микс между Шопен и рок

Знам за красивата природа на България, но искам да слушам българска музика, да опитам българска храна и да усетя истинската атмосфера

Най-сексапилната пианистка в света - Лола Астанова, ще гостува в България за първи път. Тя ще има концерт на 6 юни в зала 3 на НДК в София. Родената в Ташкент, Узбекистан, красавица има над 1 млн. последователи в инстаграм, около милион във фейсбук, а изпълненията ѝ в социалните медии трупат общо стотици милиони гледания. И причината за това освен големия ѝ талант е и впечатляващата ѝ външност. Свири на пиано от 6-годишна, когато започва да учи в училище за надарени деца в Ташкент. През 2003 г. емигрира в Америка. Там постепенно се превръща в секссимвола на класическата музика. Носителка е на “Грами”. Работи с имена като Андреа Бочели, Марк Антъни и Степан Хаусер от 2 Cellos. Впечатлява не само със своя прочит на класически произведения на Шопен, Лист и Рахманинов, но и с аранжиментите на хитове като Don't Stop the Music на Риана и We Are the Champions на Queen.

Преди да дойде в България, Лола Астанова даде специално интервю за “24 часа”.

Лола Астанова винаги изглежда предизвикателно пред пианото.

- Лола, феновете ти в България дълго чакаха първата ви среща - очакваш ли влюбване от пръв поглед между теб и България?

- Суперразвълнувана съм преди идването си в България. Получавам толкова много съобщения от феновете си в България. Хора, които харесват музиката ми и мен, ме засипват със съобщение. България буквално показва любовта си още преди да съм дошла. А аз наистина се вълнувам. Никога не съм била в България. А в моите очи това е страхотна страна. Сигурна съм, че заедно ще си прекараме страхотно.

- С какво свързваш думата “България”?

- За мен България е много привлекателен микс от култура и красота - красива страна с великолепна природа. Но всъщност искам да науча много повече за България, така че когато съм там, се надявам да имам малко време да разгледам забележителностите, да се срещна с повече хора, да слушам българска музика, да опитам българската храна, да усетя истинската атмосфера, доколкото е възможно.

- Остава ли ти време за подобни удоволствия, когато пътуваш за концерти?

- Всъщност много, много рядко. В повечето случаи просто влизаш и излизаш от страната, толкова е натоварено - отиваш на концерта, а после директно обратно към летището. Но много се надявам, че този път, в България, ще бъде различно - наистина да опитам да усетя атмосферата и да видя колкото може повече.

- Кое е най-красивото място, на което си свирила на пиано?

- Те са толкова много. Трудно е да кажа едно. Понякога красотата се крие в самата атмосфера, не толкова до самото съоръжение, на което си. Обичам да имам изпълнения в Италия, там винаги е фантастично. В Таормина - страхотен град в Сицилия, имах концерт в античен театър. И там наистина беше страхотно.

Разбира се, трябва да спомена “Карнеги хол” в Ню Йорк - там атмосферата беше много специална по различна причина. Значимостта на събитието и това уникално място за концерти - нещо, което също няма да забравя.

- А кое е най-странното място?

- Най-странното място е, когато се появих от подводница. (Смее се.) Определено е най-странното. Трябваше да бъда много внимателна да не падна, бях на високи токчета. Но, да, и сега се забавлявам много, като ме накара да си припомня това изживяване.

- Какъв е най-красивият подарък, който си получавала от фен?

- Всичко е специално - понякога са ръчно написани бележки, понякога са снимки, понякога са импулсивни реакции. Не мога да кажа конкретно един, но всъщност винаги получавам интересни неща. Но ръкописните бележки и послания са нещо специално, наистина.

- Има ли някой българин, с когото да са се преплитали пътищата ви - в Америка и по света?

- Не. Замислям се и отговорът си остава “не”. Но, надявам се, това ще се промени в бъдеще.

- Къде се чувстваш по-голяма звезда - в САЩ, в друга държава или когато се върнеш в Узбекистан? Всъщност прибираш ли се у дома покрай многото ангажименти по света?

- От известно време не съм се връщала в Узбекистан, графикът ми е много натоварен, моят живот е тук, в САЩ. От много години съм тук и мога да кажа, че в Америка имам хубав живот. Но получавам постоянно съобщения и покани от целия свят. Смятам, че съм истинска щастливка. И оценявам много всичко това, което получавам от хората, от хора наистина от целия свят.

- Не каза къде се чувстваш най-голяма звезда?

- (Смее се.) Източна Европа със сигурност ще бъде някъде на върха в подобна класация. (Смее се.) Но, да - има места, на които се чувствам много специално. Ето една история. Трябваше да летя от Милано в 6 часа сутринта. Бях с рошава коса, без грим. Подавам паспорта си на човека от паспортен контрол. А той: “Вие ли сте Лола Астанова?” “Да, аз съм”. “Господи, това е невероятно. Познавам ви, аз съм ваш фен, много ви харесвам”. Това може да се случи навсякъде. Но това е красотата на социалните мрежи, това е красотата на музиката, която е феномен като международен език, свързващ хората от всички кътчета на света. Затова не бих поставяла граници и не бих споменавала специфични страни, защото наистина се случва навсякъде. За което съм много благодарна.

Лола Астанова

- Знаеш ли къде е сега може би най-важният предмет в живота ти - малкото пиано “Рига” на твоите родители, на което започваш да свириш на около 6 години?

- Мисля, че след като си тръгнах, беше дадено на наши роднини. Много се надявам, че продължава да е в тяхната къща. Ще им кажа в никакъв случай да не го продават. (Смее се.)

- Коя е първата ти любима група като дете?

- Като дете много обичах Spice Girls. Като пораснах малко, любимата ми група стана Queen, те продължават да са популярни и обичани, тяхната музика е безсмъртна.

- Коя е последната песен, която слуша?

- Хубав въпрос. Трябва да погледна в моя плейлист, защото постоянно слушам музика. Слушам различни жанрове, различни изпълнители от различни времена. Плейлистата ми е много разнообразна, не е само поп музика. Но всъщност много харесвам поп музиката на 90-те. Харесвам TLC, харесвам дори и Бритни Спиърс. Слушам много и най-различна музика.

- Ако може да избереш един музикант - от настоящето или от миналото, с когото да изнесеш съвместен концерт, кой би бил той?

- Обичам Стинг. Обичам Ед Шийрън. The Weekend е страхотен. Всички правят нещо специално и по своя начин. От миналото - със сигурност бих избрала Фреди Меркюри, той е уникален. Има и класически бекграунд, и поп и рок бекграунд, той е феномен. Би било страхотно, ако можех сега да си поговоря с него и да свиря на пиано на концерт заедно с него.

- Как би описала музиката си с три думи?

- Страстна. Вълнуваща. Извън стереотипа.

Лола Астанова

- Какво промени Лола Астанова в класическата музика и какво промени класическата музика в Лола Астанова?

- Надявам се, че по някакъв начин съм успяла да пренеса класическата музика малко по-близо до публиката. Когато става въпрос за традиции в класическата музика, има доста разделителни линии между слушащия и изпълнителя. Има толкова много изкуствени правила. Не може да правиш това, не може да правиш онова след първото действие. Това е прекалено стриктно и натоварващо за по-широкия кръг хора. Благодарна съм, че успях да елиминирам част от тази бариера и хората намериха малко по-лесен начин да се наслаждават. Защото класическата музика има своите стереотипи от миналото, които са скучни за младите хора. С моя начин на изпълнение и представяне на класическата музика се надявам, че разбивам тези бариери и стереотипи.

А какво класическата музика промени в мен... Еха! Даде ми цел в живота. Даде ми нещо, което да искам да правя със страст. Даде ми смисъла на моя живот. Тази моя среща с класическата музика още от малка всъщност промени всичко. И аз съм толкова щастлива от начина, по който се развиха нещата. Щастлива и благодарна.

- Музиката е твоят живот, но не целият. Какво обича да прави Лола Астанова, когато не е пред пианото?

- Обичам да съм навън. Обичам природата. Обичам да ходя на дълги походи. Обичам да плувам. Обичам да съм с приятелите си, да имаме хубава вечеря... Хубава вечеря в хубава компания с хубава гледка - това нещо трудно може да го бие друго.

Лола Астанова

- Видеата пред пианото, които не спираш да публикуваш, определено са хубава гледка, а и хубава компания за слуха, кое е най-гледаното ти видео в социалните мрежи?

- Най-вероятно е Fantasie Impromtu. След това Лунната соната. Но на върха в тази класация със сигурност са и някои от по-нестандартните ми изпълнения - легнала с гръб към пианото и свиреща с кръстосани ръце или свиреща на две пиана отляво и отдясно - на едното с лявата ръка, на другото - с дясната. Това със сигурност са неща, които хората гледат повече и се забавляват. Окей - изглежда малко лудо, но е много добро за социалните медии.

- Едно от моите любими забавни видеа е съвместното ви изпълнение на We Are The Champions с един много голям човек и приятел на България, който, между другото, може да пее и песни на български - Новак Джокович...

- (Смее се.) О, това наше изпълнение стана вайръл, а ние се забавлявахме толкова много. Новак допринесе много. И това видео със сигурност се превърна в едно от най-гледаните.

- Добри приятели сте със сръбската суперзвезда на световния тенис, какво би казала за Джокович?

- Той е един от най-добрите тенисисти в света за всички времена, може би най-добрият. Той може да спечели всеки мач, да счупи всеки рекорд, да покаже характер, да е победител. Но това, което е дори по-ценно за мен, е, че Новак е добър човек. Отделя огромна част от времето си извън корта за благотворителност и за каузи, помага на толкова много хора. А в същото време е изключително забавен човек, човек, около когото да искаш да бъдеш и да не можеш да свалиш усмивката си. Смятам, че е здраво стъпил на земята. Не е воден от голямо его, той е много отворен човек. Мога да кажа само прекрасни неща за него. И му пожелавам да продължава с огромните си успехи.

Лола Астанова в дуетно изпълнение с мегазвездата на световния тенис Новак Джокович - шоу за феновете по време на тенис турнир, организиран от Ноле.

- Искаш ли да направим това интервю различно - без да използваме думата "секси"? Или всъщност да я използваме само веднъж, за да те попитам имало ли е досега интервю, в което колега да не я е използвал?

- (Смее се.) Тази дума изобщо не е лоша. (Продължава да се смее.) Когато имам концерт или съм на социално събитие - слушат музиката ми, гледат и външния ми вид. Комбинацията от тези два фактора определено са позитив. Винаги я има насладата от прекрасната музика, но комбинацията прави изживяването още по-силно. Аз приемам думата “секси” като комплимент, така че давай, използвай я. (Смее се.)

- Щом настояваш - колко пъти дневно чуваш или прочиташ, че си много сексапилна?

- (Смее се.) Е, не липсват такива послания. Виж - бих казала, че 98% от коментарите са позитивни. Хората харесват как свиря на пиано, харесват стила ми. Е, понякога има и въпроси: “Защо носиш толкова къси рокли? Не може ли да се обличаш в нещо “по-стегнато”? Наистина ли е нужно да си облечена така?”. И моят отговор е: “Да!”. Окей, може би ще трябва да се адаптирам в бъдеще време, но към момента не виждам нищо лошо в това, чувствам се просто прекрасно и смятам, че това е моят стил, това е моето нещо. Много е важно да бъдеш себе си. Аз не смятам, че класическата музика задължително е нещо строго консервативно. Аз намирам класическата музика за нещо много страстно, нещо много вълнуващо. И смятам, че моят външен вид, моят стил излъчват точно това. Обожавам класическата музика, но за мен тя не трябва да бъде представяна като нещо консервативно. Нещото, в което вярвам, е, че на концертите ми всеки намира нещо за себе си.

Лола Астанова

- Кой е най-сексапилният мъж на света през твоите очи?

- О, това вече е интересно. Добра съм в тази област, нека помисля. (Смее се.) Наистина харесвам Супермен - британския актьор Хенри Кавил, той не е просто Супермен, той е суперсекси, а и много добър актьор. Харесвам също американския актьор Джейсън Момоа - Аквамен. Хм, даде ми трудна задача - изглежда ми като състезание кой е най-сексапилният, и аз трябва да реша кой друг да влезе в тази надпревара. Кой друг, кой друг? Бих добавила един турски актьор - Джан Яман, той също е много секси. От предишни поколения може би бих казала Дензъл Уошингтън, той също е доста секси. Както съм започнала, това може да продължи дълго - има толкова много фантастични актьори, които са изключително секси в същото време. (Смее се.)

- Винаги е хубаво да чуваш хубавите думи, с които хората те описват, но никой не те познава по-добре от самата теб. Как би се описала с няколко думи?

- Перфекционист. Лоялна. Генерално съм много лоялен човек с приятели, партньори... Страстна. Да - това не мога да го пропусна. Аз съм страстен човек.

Лола Астанова

- Ако трябва да се опишеш с музика - коя песен или изпълнение си ти?

- Хмм, това се променя постоянно. Веднага бих казала Шопен, но това би било прекалено лирично. Може би няма да бъде произведение от класически композитор. Може би ще бъде тийзър от класическа музика, нека бъде Шопен, миксиран с рок, за да се добави от онази страхотна енергия.

- Ако миксът би бил като твоя визитка, защо не го направиш и да го представиш за първи път пред българска публика в София - “Шопен и рок - това съм аз, Лола”?

- (Смее се.) О, това е страхотна идея. Миксът между класическа музика и рокендрол е наелектризиращ. Наистина нямам търпение да дойда в България. Убедена съм, че ще бъде страхотно.