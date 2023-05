Аплодират 9 минути Скорсезе в Кан след премиерата на "Убийци на цветната луна"

Новият филм на Мартин Скорсезе за убийствата през 1920 г., които опустошават индиански резерват в щата Оклахома, получи бурни овации на кинофестивала в Кан, където в събота вечерта се състоя премиерата на "Убийци на цветната луна", съобщиха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Бурните аплодисменти на публиката продължиха девет минути, като не спряха след края на финалните надписи и включването на осветлението в залата, написа "Варайъти".

Продукцията "Убийци на цветната луна", която е с участието на Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро и Лили Гладстоун, е с продължителност три часа и 26 минути.

"Това беше толкова трогателно преживяване, не мисля, че някога съм преживявал нещо подобно", заяви 80-годишният Мартин Скорсезе след прожекцията.

Новият му филм разследва поредица от убийства на заможни представители на племето осейдж в щата Оклахома. В него се разглежда и формирането на ФБР.

Топлият прием на фестивала е добър знак за "Епъл ориджинал филмс", според съобщения предоставила на Скорсезе бюджет от 200 млн. щатски долара за адаптиране на историята по романа на Дейвид Гран от 2017 г.

Гладстоун, която играе жена от племето осейдж, набелязана за мишена заради петролното си богатство, получи възторжени отзиви и трябваше да се бори със сълзите си, докато публиката я аплодираше, отбелязва ДПА.

Потребители на социалните медии дори посочиха изпълнението ѝ като потенциален претендент за отличие.

Аплодисментите може би щяха да продължат и още по-дълго, ако Скорсезе не беше получил микрофона, за да произнесе реч, в която благодари на племето осейдж, както и на "“Епъл".

"Епъл" направи толкова много за нас", каза той, докато си припомняше снимачния период в Оклахома. "Имаше много трева. Аз съм нюйоркчанин. Бях много изненадан. Беше невероятно преживяване. Живеехме в този свят", добави той.

Мартин Скорсезе заедно с Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро, Лили Гладстоун, Джеси Племънс минаха по червения килим в Кан преди прожекцията късно вечерта в събота.

"Убийци на цветната луна" ще излезе по кината на 20 октомври, а по-късно ще бъде пуснат и в стрийминг платформата на “Епъл”.

The 76th Cannes Film Festival - Screening of the film "Killers of the Flower Moon" Out of Competition - Red Carpet - Cannes, France, May 20, 2023. Director Martin Scorsese and Robert De Niro pose as they leave after the screening. REUTERS/Sarah Meyssonnier