Черната рокля се завърна триумфално на червения килим в Кан

Поредното, 76-о издание на кинофестивала в Кан отбеляза триумфално завръщане на черния цвят. Киара Мастрояни и режисьорката на филма „Жана дьо Бари“ се появиха в черни рокли на откриването и така изборът им зададе общия тон на червения килим – елегантност, лукс, стил.

Много от присъстващите на червения килим тази година бяха избрали черни тоалети на „Сен Лоран“ – Айрис Лоу, Аби Лий Киршоу, Лора Хариър, Су Джу Парк, Талия Райдър... Кан обаче не държи на френските модни марки, а на блясъка. Актрисата Ел Фанинг се появи в сребриста рокля с бюстие на „Александър Маккуин“, създадена специално за откриването на фестивала. Видях модела преди няколко месеца и се влюбих, а после адаптирахме долната част за вечерта в Кан, каза актрисата. Хелън Мирън размахваше ветрило с послание, а Карли Клос бе избрала да съчетае жълтата си рокля с воалетка. Киара Мастрояни. Снимка РОЙТЕРС

Кинофестивалът в Кан е много повече от филмов форум. Заедно с церемонията на наградите „Оскари“ и бала на музея "Метрополитън", този кинофестивал е сред големите светски и модни събития на годината. Много по-„формален“ от фестивала във Венеция например и несравним с истинския киномаратон, какъвто е Берлинале.

Знаменитото преминаване на звездите по крайбрежния булевард „Кроазет“, изкачването по стълбите отбелязват началото на бляскавия летен сезон на Лазурния бряг. Условието всеки селектиран филм да бъде показан във френските киносалони е част от борбата срещу стрийминг платформите. Вниманието към детайлите в посланията на церемонията и светските изяви на звездите са част от усилията на Франция да удържи позицията си на мека на артистичната изтънченост.

В Кан една плесница като тази на сцената на наградите „Оскар“ просто не би била възможна.

Облеченият в черно Джони Деп, придружен от режисьорката Майвен, която бе избрала подчертано семпла рокля на „Шанел“, получи повече внимание и почит на откриващата церемония, отколкото за последните няколко години в Холивуд. Отличеният с почетна награда Майкъл Дъглас бе придружен не само от съпругата си – Катрин Зита-Джоунс, а и от дъщеря си. Всички са добре дошли на Лазурния бряг. Кан е градът, в който големите имена в кино бизнеса пазаруват, ходят на плаж и на кино.

На червения килим в Кан звездите са изкушени да се обърнат към класиката и стила на Брижит Бардо, Елизабет Тейлър, на модни икони като принцеса Даяна. Откриващата прожекция – филмът „Жана дьо Бари“, представящ история от френския кралски двор, показа отлично на гостите къде се намират. Звездите, независимо от статуса си, трябва да изкачат внимателно 24-те стъпала на Фестивалния r конгресен дворец. Те имат възможността да махат отвисоко на тълпите и фотографите, но тази чест се заплаща със светска прецизност – през годините по стълбите са се спъвали и падали много известни лица, сред които Хелън Мирън и Ева Лонгория.

Черното и тази година е сигурен залог, гаранция за абсолютен шик, тържественост и сексапил без вулгарност, отбеляза френското издание на „Вог“ по повод модния избор на звездите през 2023 г. Много от тях бяха изоставили т.нар. рокля на богинята с дълбоки, често скандални деколтета, които виждаме на червения килим на други международни събития.

“Когато някои коментатори се оплакват, че червените килими са изгубили своята популярност, те със сигурност не говорят за Кан, където още има достатъчно място за разходка с развяващи се рокли, напомнящи за отминал блясък и неподправен разкош“, коментира „Харпърс Базар". „Кан има строги правила – никакви къси панталони, само високи токчета, късите поли не са за предпочитане.“ Понякога някоя по-смела звезда разчупва стереотипите – Мадона се е събличала по сутиен на „Жан-Пол Готие“, а Кристен Стюарт е сваляла обувките на „Кристиан Лубутен“, за да успее да се изкачи по стъпалата на Фестивалния и конгресен дворец. Тази година засега липсват подобни провокации.

The 76th Cannes Film Festival - Photocall for the film "Eureka" presented as part of Cannes Premiere - Cannes, France, May 20, 2023. Cast member Chiara Mastroianni poses. REUTERS/Eric Gaillard TPX IMAGES OF THE DAY