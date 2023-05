Ед Шийран оглавява британската класация за албуми

Певецът Ед Шийран е начело на британската класация за албуми със "Subtract", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Изпълнителят оглавява подреждането за втора последователна седмица, след като още при дебюта на продукцията си застана на върха, предаде БТА. "Subtract" е шестият албум на Ед Шийран. Той се появи на пазара на 5 май.

Втори в чарта се нарежда рапърът Потър Пейпър с първия си албум "Real Back in Style". Продукцията на британския изпълнител излезе на 12 май и веднага се нареди на челните места в чарта.

На трето място в подреждането е групата "Джонас брадърс" с "The Album". Това е шестият албум на Джо, Кевин и Ник Джонас.

На четвърта позиция е Уикенд с тавата "The Highlights". Продукцията е компилация от най-големите хитове на певеца като "Blinding Lights" и "Die for You". На пето място се нарежда Лъвджой с "Wake Up & It’s Over ".

В британската класация за сингли начело са Калвин Харис и Ели Голдинг с парчето си "Miracle", като остават на върха за шеста непоследователна седмица. Следвани са от победителката в тазгодишния песенен конкурс "Евровизия" Лорийн от Швеция и нейният хит “Tattoo”. Форумът се проведе от 9 до 13 май в Ливърпул. Третата позиция в британския чарт заема американският певeц Дейвид Къшнър със сингъла си "Daylight".