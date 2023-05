Бионсе и Джей Зи притежават най-скъпото имение в Калифорния

Бионсе и Джей-Зи вече имат имение в Бел Еър, което купиха преди шест години за 88 млн. долара. Сега къщата се оценява на 100 млн. долара. Припомняме, че знаменитостите се ожениха през 2008 г., имат 11-годишна дъщеря Блу Айви и петгодишни близнаци Сър и Руми.

Според Page Six, който се позовава на очевидци, двойката е опитала "вкусно суфле" в компанията на египетския предприемач и милиардер Насеф Савирис. Певицата носеше черна мини рокля Balmain с шлейф, украсена с камъни. Джей-Зи носеше черен костюм и бели маратонки.

Потребителите в интернет подозират, че с посещението си в ресторанта двойката е отпразнувала скорошна покупка. Според TMZ двойката е купила имение за 200 млн. долара в Малибу - най-скъпият имот, продаван някога в Калифорния. Beyoncé and Jay-Z reportedly make history as they acquire California's most expensive home for a whooping $200m



Къщата е проектирана от японския архитект Тадао Андо, който е работил и по имението на Кание Уест на стойност над 57 млн. долара. Тя беше обявена на търг от колекционера на изкуство Уилям Бел, който прекара 15 години в изграждането на имението. Първоначално той поискал 295 млн. долара за сградата, но в крайна сметка направил отстъпка на звездната двойка.

Трябва да се отбележи също, че това е втората най-скъпа покупка на имот в САЩ. Само продаден преди това апартамент в Ню Йорк е по-скъп - 238 млн. долара.

Бионсе и Джей-Зи си подариха луксозна вечеря в Harry's Bar в престижния район Мейфеър в центъра на Лондон след като купиха най-скъпият имот в Калифорния. Певицата е на посещение във Великобритания в рамките на световното си турне "Ренесанс", пише БГНЕС.