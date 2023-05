Георги Господинов спечели "Букър" (видео)

Честит празник! Честито чудо на езика!, каза Георги Господинов, след като стана първият български писател, получил престижната литературна награда с романа си "Времеубежище"

Георги Господинов спечели най-престижното литературно отличие "Букър" на тазгодишната церемония по награждаване на международната награда, която се проведе тази вечер в Лондон.

"Утре е най-важният ден в България, любимият ми национален празник - денят на кирилицата, на писането и на езика. Прекрасно е, когато езикът и буквите се празнуват", каза Георги Господинов по време на речта си, след като спечели престижното отличие. "Честит празник! Честито чудо на езика", така той на български поздрави всички за 24 май.

Георги Господинов беше първият български писател, номиниран за престижното отличие, а сега стана и първият български автор получил го.

Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха най-престижната награда за литература "Букър"

"Този роман е личен и политически едновременно. Във време на война писателите трябва да застанат с историите си на страната на атакувания, на този, който се бори за своя дом и бъдещето на децата си. Когато пораствах, взимах книги от библиотеката, написани само в първо лице. Осъзнах по-късно, че го правя, защото не исках героят да умира накрая. Стига да разказвате истории, вие все още сте живи. Докато разказваме историите си и тези на другите, още сме живи. Историите ни създават живот, това е чудото на литературата. Благодаря ви и продължете да разказвате историите си!", добави още авторът на "Времеубежище".

Наградата, която получи е в размер от 50 000 британски лири. Господинов ще си я подели с преводача на романа - Анджела Родел. Георги Господинов, авторът на романа, който спечели "Букър", и Анджела Родел, неговият преводач СНИМКА: BOOKER PRIZE FOUNDATION

Победителят беше обявен на официална церемония в Лондон от председателя на журито на тазгодишното издание на отличието - носителката на "Гонкур" Лейла Слимани.

За наградата се конкурираха 6 произведения, влезли в краткия списък с номинации за отличието, сред които беше и романът на Георги Господинов "Времеубежище".

Останалите произведения от краткия списък са Boulder от Ева Балтасар, The Gospel According to the New World от Мариз Конде, Whale от Чхон Мьон-гуан, Standing Heavy от Патрик Арманд-Гбака Бреде - Гааз и Still Born от Гуадалупе Неттел. Номинираните за престижната награда "Букър", сред които е и Георги Господинов СНИМКА: BOOKER PRIZE FOUNDATION

Георги Господинов стана първият български писател, спечелил и номиниран за международната награда "Букър", след като романът му "Времеубежище" влезе в дългия списък на номинациите. В него са избрани 13 от 134 книги. We are delighted to announce that the winner of the #InternationalBooker2023 is ‘Time Shelter’ written by @Gospodinov68 and translated by @rodel_angela - congratulations! pic.twitter.com/rGwDKpz2mQ — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 23, 2023

На 18 април романът на българския автор попадна и в краткия списък с номинации за международната награда. От 13-те произведения от дългия списък само шест се класираха за краткия.

Сериозна книга и много силен претендент за наградата - така от "Гардиън" определят "Времеубежище" на Георги Господинов. "Ню Йоркър" и "Гардиън" вече обявиха романа за една от книгите на 2022 година, а "Таймс" сравни българския автор с Джордж Оруел.

"Ако стане ще бъде добре, ако не стане ще има отворена врата за следващите български писатели", каза преди време Георги Господинов за номинацията си.

"Довечера една от тези книги ще получи Международния Букър. Те са дошли от 4 континента, от всички краища на света и всяка е силна. Каквото и да стане искам да благодаря на всички, които се радваха, подкрепяха ни и подкрепят. Получихме много обич от познати и непознати читатели от различни страни, включително тук в Лондон. Писах книгата като предупреждение, а тя донесе и радост. Благодаря ви!", написа по-рано във фейсбук Господинов.

Романът "Времеубежище" е преведен на английски език от Анджела Родел, която също е част от номинацията за "Букър". Наградата, която е в размер от 50 000 британски лири, се разделя между автора и преводача на книгата-победител.

Отличието "Букър" е сред най-престижните награди за литература в света. То се връчва от 1969 г., а сред носителите му са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс и др. През 2005 г. започва да се присъжда и международният "Букър", който е за книги в превод. Първият носител е Исмаил Кадаре.