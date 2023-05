Елиф Шафак поздрави Георги Господинов за наградата "Букър"

Известната турска писателка Елиф Шафак поздрави Георги Господинов, който само преди минути спечели най-престижното международно литературно отличие "Букър".

"Най-искрени поздравления за Георги Господинов и Анджела Родел за спечелването на наградата "Букър". Наистина великолепна новина!", пише Шафак в туитър профила си. My heartfelt congratulations to Georgi Gospodinov @Gospodinov68 and @rodel_angela on winning the #InternationalBooker2023 truly wonderful news! 📚 pic.twitter.com/brsR5jUzKh — Elif Shafak (@Elif_Safak) May 23, 2023

Елиф Шафак също е била номинирана за "Букър" с романа си "10 минути и 38 секунди в този странен свят". Георги Господинов взима участие в премиерата на книгата ѝ "Чест" през 2012 г. в София.

Българинът получи най-престижното литературно отличие "Букър" на тазгодишната церемония по награждаване на международната награда, която се проведе тази вечер в Лондон.

Той беше първият български писател, номиниран за престижното отличие, а сега стана и първият български автор получил го. Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха най-престижната награда за литература "Букър" КАДЪР: Ютуб/The Booker Prize

Победителят беше обявен на официална церемония в Лондон от председателя на журито на тазгодишното издание на отличието - носителката на "Гонкур" Лейла Слимани.

"Утре е най-важният ден в България, любимият ми национален празник - денят на кирилицата, на писането и на езика. Прекрасно е, когато се празнува езикът. Честит празник! Честито чудо на езика", каза на български Георги Господинов по време на речта си, след като спечели престижното отличие.