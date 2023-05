Ед Шийран смени сцената със съда заради дела за авторски права

Британският изпълнител Ед Шийран напоследък изкарва повече време в съдебните зали отколкото в студиото или на сцената. Той се оказа на подсъдимата скамейка в няколко процеса, основно в САЩ, свързани с нарушаване на авторски права - твърдение, което защитата му убедително успява да обори. Певецът също не спира да повтаря, че отправените му обвинения са неоснователни, пише БТА.

Последна победа юридическият екип на Ед Шийран постигна съвсем наскоро, след като федерален съд в Манхатън реши, че британецът не е използвал без разрешение фрагменти от песен на покойния певец Марвин Гей. Според ищците - наследниците на Гей, има доста прилики между хита на Шийран "Thinking Out Loud" (2014) и "Let's Get It On" (1973) на американския изпълнител.

Съдът обаче постанови, че комбинацията от акорди и ритми в песента на Гей е "основен градивен елемент" в музиката и е доста разпространен, за да подлежи на защита на авторско право. Решение, което адвокатите на Шийран определят като "важна победа не само за Ед, но и за всички автори на песни и потребители на музика".

Спорният сингъл "Thinking Out Loud" беше начело на британската музикална класация през 2014 г. и спечели награда "Грами" за песен на годината през 2016 г.

Седмици преди решението по иска на наследниците на Марвин Гей, Шийран се изправи пред същия съд в Манхатън и по аналогично обвинения, но повдигнати от наследниците на Ед Таунсенд, съавтор на сингъла "Let's Get It On". Британският певец бе оневинен след 11-дневен процес, като вероятно това е в основата на успеха и при второто дело. И по двата казуса съдия беше Луис Стантън.

Ед Шийран присъстваше на заседанията, а на едно от тях дори се появи с китарата си и пя на живо пред съдебния състав. Британската поп звезда категорично отхвърли обвиненията, и дори в съдебната зала изрази готовност да сложи край на музикалната си кариера, ако бъде признат за виновен, съобщи Би Би Си. Заедно с него подсъдима беше и Ейми Уадж, приятелка на певеца от детските години и съавтор на хита, превърнала се в обект на спорове.

Двете победи на британския музикант по казуса с песните "Thinking Out Loud" и "Let's Get It On" обаче съвсем не означават, че Ед Шийран ще може да се отдаде изцяло на работата си и на промотирането на новия албум "Subtract", който излезе в началото на месец май.

Той се оказва ответник и по трето дело в Ню Йорк. Ищец е инвестиционният банкер Дейвид Пулман, също притежател на права на песента "Let's Get It On". Той настоява да бъдат сравнени записите на двата сингъла, което според него щяло да бъде показателно. Пулман подава иска преди пет години, след като през 2017 г. наследниците на Ед Таунсенд внесят своята жалба. Не е даден ход, докато се гледат другите два казуса.

"За новото дело, пред друг съдия, имаме звуковия запис", казва Пулман пред в. "Индипендънт". "През всичките тези години на съдебни спорове единственото нещо, от което ответниците се притесняват, е звукозаписът. Не искат да го пуснат на съдебните заседатели, защото ще видят приликите". Дали ще стане така, предстои да се види…

"Let's Get It On" не е единствената песен, за която се отправят претенции и обвинения към Ед Шийран за нарушаване на авторски права. Преди около година той спечели друго дело, но гледано в Лондон. Творецът заедно с целия екип, работил по парчето "Shape Of You" (2017) бяха обвинени, че са плагиатствали от песен от 2015 г. на Сами Чокри и Рос О'Донохю. В жалбата, стигнала до съда, ставаше въпрос за взаимствани думи, а не за музикални фрагменти. През юни м.г. магистратите решиха, че Шийран "нито преднамерено, нито случайно" е изкопирал фраза от песента "Oh Why". Те дори му присъдиха обезщетение от около 900 хиляди британски лири, с които да погаси съдебните си разходи.

След тази победа в съдебната зала, Ед Шийран обяви, че снима целия процес на писане на песни, за да се опита да избегне бъдещи искове за авторски права. "Сега просто снимам всичко”, каза той пред Би Би Си. "Има претенции за песни - казваме: ето ви кадрите и гледайте. Ще видите, че там няма нищо", допълни той.

През 2018 г. музикантът се съгласи на извънсъдебно споразумение, предвиждащо да плати 5,4 млн. щатски долара на авторите на песни Томас Леонард и Мартин Харингтън. Те твърдяха, че Шийран е копирал сингъла им "Amazing" за своята "Photograph" от 2015 г. Решението за договорка извън съдебната зала била на адвокатите на британския певец.

Ед Шийран е най-излъчваният изпълнител за 2021 г. във Великобритания, сочат официални данни. Неговият хит "Bad Habits" е и най-пусканата песен на 2021 г.