Почти всеки пейзаж в Дубай привлича туристите да направят снимка за инстаграм. Изборът наистина е голям - модерна архитектура, оживени традиционни пазари, пустинни и красиви плажове – градът е повече от подходящ за фотографска авантюра.

Туроператорът Platinum Heritage предлага преживявания, които гарантират стотици харесвания в инстаграм, като кани пътешествениците на единствени по рода си приключения в сърцето на пустинята. Гостите имат избор от различни дейности, като разходки из дивата природа, лагеруване, уединение сред дюните или закуска под лъчите на изгрева. Внимателно разработените обиколки съчетават лукс и автентичност, които могат да потопят всеки в бедуинската култура.

Разположен в резервата за опазване на пустинята в Дубай, лагерът Sonara е много повече от място за обикновена почивка. Той притежава красота, достойна не за една, а за 1001 снимки. Декорът е в бохемски стил, като си пасва перфектно с пустинния пейзаж.

В допълнение с ярките изгреви и залези, както и традиционните напитки и ястия мястото е идеално за любителите на фотоапарата.

Сгушен сред пустинята, Al Maha Desert Resort & Spa - a Luxury Collection е очарователна дестинация, която съчетава природа и разкош в едно. Всички 42 апартамента в бедуински стил разкриват панорамни гледки към пустинята, които си струва да бъдат запечатани.

СПА центърът Al Maha предлага куп дейности, които въплъщават същността на културното наследство на Дубай. От вечеря под звездите до поход с камила през дюните - всеки момент е изпълнен с автентичност. Курортът предлага и досег до дивата природа, като има възможност за наблюдение на красивия арабски орикс и пустинните газели. Al Maha Desert Resort & Spa определено е чудесен избор за хората, които искат да създадат спомени и снимки, които ще останат за цял живот.

Sky Views Dubai е идеалната дестинация за перфектния кадър. Мястото има три предложения – обсерватория, стъклена пързалка и т.нар. разходка по ръба, които могат да оставят всеки без дъх. Разположени на 219,5 м. над земята, тези високи места са съвършени за почитателите на адреналина и красивите гледки.

Dubai Creek привлича хората със съчетание от културно наследство и незабравими гледки. Разходка по бреговете на залива може да отведе туристите до историческия търговски район на града. Там те могат да се качат на традиционни дървени лодки, известни като абра, и да запечатат панорамата през обектив. Любителите на голфа могат да посетят Dubai Creek Golf & Yacht Club, живописно място с прекрасна гледка към залива.

Плажът Jumeirah Public Beach с изглед към емблематичния Burj Al Arab е идеална локация за хубав кадър за социалните мрежи, особено по залез. Плажът е подходящ както за хора, търсещи спокойствие, така и за по-приключенски настроените, които искат да пробват водни спортове.

The View at The Palm е наблюдателница, която заради красивите панорамни гледки се е превърнала в популярно място за снимки. Разположена е на 52-ия етаж на кулата The Palm, а тези, които си падат по височини, могат да опитат и The Next Level - пространство за наблюдение на 250 метра над земята. Освен това гостите могат да се насладят на кулинарните изкушения в ресторанта CouCou Dubai в кулата The Palm Tower.

The Pointe е живописно място с неповторима гледка към прочутия курорт Atlantis, The Palm, което го прави идеален за запечатване на следващия кадър за инстаграм. С настъпване на залеза красотата на The Pointe расте, като фокусът пада върху фонтана Palm Fountain. Той има водно и светлинно шоу с хореография и музика, което ще се хареса на всеки.

Дубайският дизайнерски квартал, известен като d3, е съвършен за снимки, които да бъдат споделени с приятели и последователи в социалните мрежи. Архитектурният дизайн на квартала се съчетава с арт инсталациите там, като така създават интересна атмосфера. d3 предлага редица вълнуващи събития, тъй като е успял да събере творци от цял свят.

Dubai Frame е достойна дестинация за инстаграм, която си струва да бъде посетена. Издигащо се на 150 метра височина, това архитектурно чудо предлага възможност на посетителите си да заснемат спиращи дъха гледки. Наподобяваща огромна рамка за снимка, Dubai Frame дава творческо поле за фотографите, които с всяко щракване на камерата могат да уловят духа на забележителния град.

Monkey Bar е рай за любителите на фотографията заради многото красиви гледки, една от които към футуристичния Музей на бъдещето. Барът е разположен на шестия етаж на 25hours Hotel Dubai One Central, като стилният му декор и оживената атмосфера създават възможности за незабравими снимки. С талантливите диджеи и вдъхновеното от Латинска Америка меню, Monkey Bar е предпочитана дестинация в Дубай, която винаги кипи от живот.

Pier 7 е любимо място както на гастрономи, така и на естети. Завладяващият дизайн на сградата, съчетан с изглед към Dubai Marina, я превръща в перфектна за фотоси. С уникален ресторант на всеки от 7-те си етажа, Pier 7 предлага разнообразна изисканата кухня. От средиземноморски изкушения до азиатски деликатеси - всеки етаж е различно преживяване.

Джамията Jumeirah, завладяващо въплъщение на ислямската култура и архитектура, е задължителна дестинация. Нейното очарование привлича любителите на фотографията, които искат да запечатат великолепието й. Като водеща програма на Центъра за културно разбирателство на шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, посещението на джамията предлага уникална възможност за запознаване отблизо с културата на Емирствата.

Ресторантът En Fuego в хотела Atlantis, The Palm отдава почит на латиноамериканските традиции, като предлага визуално зашеметяваща обстановка с ярка и цветна атмосфера. Мястото има музика на живо, артисти с пламтящи обръчи, акробати, танго, което го прави неповторимо за тези, които искат да уловят красиви моменти с камера.

Турско-средиземноморският ресторант Gal Dubai е готов да пренесе гостите си по оживените улици на Истанбул с кухнята си. Мястото е в центъра на Дубай, като има пищна атмосфера, перфектна за снимки.

Mura привлича като магнит почитателите на италианската ривиера. Ресторантът се намира на West Marina на Palm Jumeirah в The Pointe, като разполага с живописен фон. Името на Mura отдава почит на изкуството на кристалното стъкло от остров Мурано. Мястото вплита в себе си същността на италианския чар – от приветливата атмосфера до вкусната храна.

EL&N Cafe Dubai е перфектното кафене за инстаграм. Розовият интериор, флоралните декорации и неоновите надписи само чакат да бъдат заснети. Брандът е родом от Лондон, а гостите на Дубай могат да го намерят в оживения Gate Village на Международния финансов център в Дубай. Менюто отдава внимание на изкуството на презентирането, като сред красивите и вкусни предложения има пиле с розови гофрети, деструктирани бургери и богата гама от торти и други десерти.

The Forever Rose Cafe радва посетителите си с дизайн, напомнящ за фентъзи приказка. Умелото използване на монохромен декор и визуални похвати в кафенето създава илюзията за 2D, а само клиентите, храната и напитките са в ярки цветове.

Това го прави супер място за запечатване на момента.

Mazmi Casa кани гостите си да се отдадат на спокойна атмосфера и очарователен декор. Мястото е B&B (нощувка и закуска) и е дело на Илария и Мохамед Ал Мазми, които споделят страст към храната, гостоприемството, дизайна и културата на Емирствата. След успеха на известното кафене Mazmi Coffee&More двойката се впуска в създаването на Mazmi Casa. С цялостната си атмосфера мястото би вдъхновило безброй моменти за фотообектива.