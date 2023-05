Почитатели оставят цветя и свещи пред дома на "кралицата" Тина Търнър

"Защото тя е кралицата": скоро след като в сряда вечерта бе съобщено за кончината на певицата Тина Търнър на 83 години, почитатели започнаха да се струпват пред дома й край Цюрих, в Швейцария и да оставят цветя и свещи, съобщи АФП.

Сред десетките букети с цветя, оставени пред високата желязна ограда на Шато Алгонкуин в Кюснахт, на брега на езерото, е оставена ръкописна бележка "you are simply the best" (Ти си просто най-добрата), предава БТА.

"Шокиран съм", каза пред АФП 48-годишният словенец Миран Знидер, който живее наблизо и едва сдържа сълзите си. "Не очаквах да се случи така скоро".

Защо е дошъл пред дома й? "Защото тя е кралицата, кралицата на всички жени. Обичам Тина", отговаря той.

Тълпата се струпва пред оградата, всеки чака реда си, за да остави букети с цветя и свещи. Песен на Тина Търнър звучи от аудиосистемата на автомобил, паркиран наблизо.

"Това е много тъжен ден", каза Йозгюр Арзик. "Израснах със синовете на Тина Търнър, живея наблизо. Винаги съм слушал песните й и наистина тъгувам, че я изгубихме. Просто исках да съм тук", каза той.

Певицата се установи в Швейцария през 1995 г. с партньора си, германеца Ервин Бах, на 67 години. През 2013 г., три месеца, след като се омъжи за Бах и получи швейцарско гражданство, тя се отказа от американското си гражданство.

За да получи швейцарски паспорт, на Тина Търнър се наложило да изучи германската и швейцарска култура. Местните медии я представят като гражданин за пример. Тя редовно участва в референдумите - и местните, и националните, които са характерни за швейцарската политическа система.

Светът загуби икона, написа в Туитър президентът на Швейцария Ален Берсе. Той изрази съболезнования към близките на "тази впечатляваща жена, която намери втория си дом в Швейцария".

"Тина Търнър вдъхнови хората по света с уникалния си глас и докосна много от жителите на Кюснахт с топлината и скромността си", се посочва в изявление на местния градски съвет. В него се припомня, че певицата е поддържала близки връзки с местната общност, спонсорирала е спасителна лодка, която носи името "Тина", дарила е коледната украса за Кюснахт.

Тина Търнър и Ервин Бах отдавна живеят под наем в замъка заради ограниченията за придобиване на недвижима собственост от чужденци в Швейцария. През 2021 г. те придобиха имот за 76 милиона щатски долара на северния бряг на Цюрихското езеро.

Музиканти и знаменитости от цял свят отдават почит на Тина Търнър с публикации в социалните мрежи, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Как да се сбогуваме с жена, която овладя болката си и я използва като инструмент, за да помогне светът да се промени? С куража да разкаже историята си, с решимостта си да следва житейския си път, независимо от саможертвите и да извоюва пространство в рокендрола за себе си и за другите като нея, Тина Търнър показа на другите, живеещи в страх, как изглежда красивото бъдеще, изпълнено с любов, състрадание и свобода. Ще скърбим за загубата на този легендарен глас и присъствие, тя ни даде повече, отколкото можем да поискаме. Тя ни даде себе си изцяло. Тина Търнър е дар, който винаги ще бъде "просто най-добрият", написа Анджела Басет, която изигра ролята на Тина Търнър в биографичния филм за певицата през 1993 г.

"Винаги ще съм ти благодарен, че ме взе на турне с теб, че заедно записвахме в студио и че бях твой приятел. Благодаря ти, задето бе вдъхновение за милиони хора по света, защото казваше истината и ни дари с гласа си", написа изпълнителят Брайън Адамс.

Президентът на САЩ Джо Байдън също почете Търнър.

"Преди да стане Кралицата на рокендрола, Тина Търнър бе дъщеря на фермер от Тенеси. Като дете тя пее в църковния хор, преди да се превърне в един от най-успешните записващи артисти на всички времена. Освен че бе уникален за поколението талант, променила завинаги американската музика, Тина имаше забележителна лична сила. Преодолявайки беди и дори насилие, тя изгради кариера, живот и наследство", каза Байдън в изявление, разпространено от Белия дом.

Обичах Тина Търнър и никога няма да забравя срещата си с нея, когато тя дойде в Литъл Рок за концерт, след като издаде Private Dancer през 1984 г., каза бившият президент на САЩ бил Клинтън. "Талант, стил, енергия и автентичност - безценен дар за любителите на музиката навсякъде по света".

"Загубихме един от най-вълнуващите и наелектризиращи изпълнители в света. Пълна легенда в звукозаписите и на сцената. Тя бе недосегаема", написа в Инстаграм Елтън Джон.