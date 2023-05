Продават брошка, носена от свекървата на принцеса Маргарет, за 350 хил. паунда

Блестяща изумрудена брошка с водно конче, която беше любима на свекървата на принцеса Маргарет, беше пусната в продажба на начална цена от £350.000.

Ан Парсънс, графинята на Росе, носила великолепната антична брошка с диаманти и изумруди на коронациите на крал Джордж VI и кралица Елизабет II - и по-късно на сватбата на сина си, Антъни Армстронг-Джоунс с принцеса Маргарет през 1960 г.

Бижуто, което е изработено от Garrad & Co през 1911 г., включва два бриолетни изумруда в сребро и злато, с 226 старошлифовани диаманта, съставляващи по-голямата част от формата на водно конче.

Бриолетите се отделят от горните крила, за да образуват чифт капкови обеци, а крилата са поставени „en tremblant“, така че деликатно потрепват, когато човекът, който ги носи, се движи.

Брошката се продава чрез Hancocks и се доставя с оригиналната кутия Garrad и ръкописна бележка за създаването на бижуто от самата графиня на Росе, предаде Вести.бг.

Бележката разкрива, че брошката е направена за коронацията на крал Джордж V и кралица Мери през 1911 г., по поръчка на майката на Ан Франсис Парсънс. Dragonfly brooch worn by royalty goes on sale for £350,000 https://t.co/gkJ1BIs3tY via @Femail — Bradley (@LoopyCrown3) May 22, 2023

Garrad & Co, които изработили брошката, работли и върху короната на кралица Мери по това време - същата, носена от кралица Камила на коронацията на крал Чарлз.

Бъкингамският дворец заяви, че решението да се използва короната на кралица Мери е "в интерес на устойчивостта и ефективността". Дворецът също каза: „Изборът на короната на кралица Мери от Нейно Величество е за първи път в новата история, че съществуваща корона ще бъде използвана за коронацията на съпруг вместо нова поръчка.“

Най-забележителните изяви на брошката с водно конче са съчетанието с изумрудената тиара и парюра на Росе на коронацията на крал Джордж VI и коронацията на кралица Елизабет II през 1953 г.

През 80-те години изумрудената тиара на Росе и изумрудена огърлица бяха продадени на търг в Christie's, но брошката Dragonfly остана в семейството.

Бележка в кутията за бижута гласи: „Тази брошка е направена от обеци от античния парюр с изумруд и диамант на семейство Росе – от Лоис Лейди Рос за коронацията през 1911 г., а също така са добавени и допълнителни диаманти.“

От Hancocks споделят повече подробности за зашеметяващото парче: „Брошката водно конче е наистина грандиозно бижу и би привлякло много възхитени погледи, обстановка я кара да трепти и да улавя светлината с всяко нейно движение. Брошката с водно конче, предадена от Франсис на нейната снаха Ан, 6-та графиня на Росе. Брошката беше любимо бижу на Ан и тя я носеше редовно. Снимките, на които носи водното конче, я показват с вечерни рокли, коктейлни рокли и палта, това беше жена със страст както към бижутата, така и към живота.“