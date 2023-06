Как Десислава Кондова стигна с цигулката си от Бургас до “Чикаго” през Римини

Българката, която живее в Италия, днес сътрудничи с едни от най-известните музиканти в света

“Солото на Деси е невероятно. Тя е приятелка на Брус, живееща в Италия, и е прекрасна цигуларка.

Деси направи толкова хубаво допълнение за песента, издигайки я на по-високо ниво.” Така Робърт Лам от легендарната рок група “Чикаго” възкликва в свое интервю за 32-годишната българка Десислава Кондова. Парчето, което има предвид, е For the Love и той самият го определя като “една от най-добрите песни, които някога съм писал”. Тя е част от най-новия албум на групата Born for This Moment (2022).

Въпросният Брус, за когото споменава Лам, пък e Брус Гeйч – китаристът, композитор и продуцент, чието име се свързва с музиката не само на “Чикаго”, а и на Мадона. Негова е една от най-успешните песни на кралицата на поп музиката – La Isla Bonita.

И така, пред Goldmine, авторитетното списание за колекционери на музика, Робърт Лам от “Чикаго” се впуска да хвали талантливата българка Десислава Кондова. Изданието цитира думите ѝ, според които тя се опитала

да внесе нещо от душата и чувствата си,

за да може цигулката ѝ да се впише в стила на песента For the Love.

Как всъщност българското момиче стига до сътрудничеството си не само със създадената през 1967 г. в Чикаго група, а и с други известни музиканти в света?

“От близо 12 години живея в Римини. Родена съм в Бургас преди 32 години и съм завършила местното музикално училище. Още на 4 години започнах да свиря, но на пиано, а месеци по-късно - и на цигулка”, разказва Деси за “24 часа” по телефона от Римини. Дни преди това намиращият се на адриатическото крайбрежие град стана свидетел на наводненията в областта, при които загинаха и 14 души. За късмет в зоната, където живее семейството на Десислава, щетите не са били големи.

Десислава Кондова е родена преди 32 години в Бургас СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Всички във фамилията на българката са музикални, но няма реализирани музиканти, както подчертава тя. След Бургас Деси се отправя към София. Там учи две години при проф. Дора Иванова, учителка на нейната учителка. Семейството ѝ след това се мести в Италия, така че и Десислава пристига в Римини. Там изкарва бакалавърска степен в местната консерватория, която получава този статут по-късно, така че българката е първата, която се дипломира в нея в специалност “Цигулка”.

Деси обаче се вълнува и от други стилове в музиката,

а не само от класическата. Затова, въпреки че кандидатства в престижното училище за музика “Гилдхол” в Лондон, решава да прекъсне класическия си път и да поеме по други , които да я отведат към писането на музика. Това е нещото, което я вълнува и което ѝ открива нови хоризонти. Завършва и магистратура в консерваторията в град Парма с цигулка и класическа музика.

Именно в периода, когато решава да се насочи към нови хоризонти в музиката, се случват и срещите ѝ с личностите, които бележат по-нататъшния ѝ творчески път. Една от тях е с певицата и авторка на песни Джейни Клуър, която в кариерата си сътрудничи с музиканти като Рей Чарлз, Джордж Бенсън, Елтън Джон, Гладис Найт, Оливия Нютън-Джон, Шака Кан и др. До самата Джейни обаче Деси стига по доста любопитен начин.

В онзи момент от живота ѝ една от най-предпочитаните от нея певици и композиторки е белгийко-канадката Лара Фабиан. Деси познава творчеството ѝ в детайли, слуша песните ѝ непрекъснато.

“Реших в някои от парчетата, които ми бяха любими, да слагам цигулка. Така започнах да вкарвам цигулки на най-различни места. В един момент обаче в една от творбите, в които бях вкарала цигулка, установих, че композиторът всъщност е друг. Оказа се, че това е американката Джейни Клуър, която е издала 13 албума и е прекрасен музикант. Намерих нейния имейл и реших да ѝ изпратя нейната композиция за Лара Фабиан, в която съм вкарала цигулка като контрамелодия. Бях много изненадана, защото получих отговор от нея - тя беше много развълнувана. Така се зароди една от онзи тип връзки, които прескачат спонтанно всички видове бариери”, разказва Деси.

“В музиката няма граница – тя е в Америка, аз - в Италия, имаме голяма разлика във възрастта, но сме като равни. Тя започна да съпътства и напътства моите композиции. В началото бях много плаха, защото не съм учила композиция”, пояснява българката. Съпругът на Джейни пък е много известният китарист и композитор Брус Гейч – същият, който пише за Мадона, но не само. Той сътрудничи с “Чикаго”, Ричард Макс и др.

Деси има свое звукозаписно студио в дома си в Римини. Свири на цигулка, виола, пиано, сама програмира и музиката на другите инструменти в композициите си, тоест е нещо като човека оркестър.

Така идва моментът, в който Джейни Клуър дава на Деси

шанса да си избере някои от нейните песни

и да напише част от музиката. Този проект се осъществява от разстояние. На собствения си сайт, в който Клуър е описала сътрудничеството си с най-добрите световни музиканти, е оставила място и за българката. Говорейки за 12-ия си албум Beautifully Broken, американката споделя, че след това е написала и продуцирала инструментален албум с “невероятно талантливата българска цигуларка Десислава Кондова”.

Инструменталната музика, която пише Деси в момента, поражда интересен микс от емоции и преживявания у онзи, който ги чуе. Това би могло да бъде например филмова музика, но може да бъде и музикалният фон на сценичен спектакъл, в който нотите рисуват движенията на тялото. Може да бъде и фонът на съчетание по художествена гимнастика. “Това е част от магията на музиката – да те остави свободен да усещаш по собствен начин и да виждаш твоите картини, тъй като тя само провокира”, казва българката.

През септември миналата година Деси се връща в родината си за първи път след 6-годишно отсъствие. Иска музиката ѝ да е нещо като мост, защото усеща колко близки помежду си са Италия и България. Желае музиката да я отведе към проекти и в двете страни.

Как се вижда след пет години? “Надеждата ми е в бъдеще да стъпвам по-стабилно по пътя, който съм си избрала, и да го вървя по възможно най-добрия начин.”