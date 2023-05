Британски филм получи наградата "Особен поглед" на кинофестивала в Кан

Британският филм "How To Have Sex" на режисьорката Моли Манинг Уокър спечели наградата на кинофестивала в Кан в секция "Особен поглед", съобщи АФП.

Дебютният филм на Уокър представя историята на три девойки, които отиват на ваканция на остров Крит. Една от трите приятелки опитва да загуби девствеността си, но нещата се объркват. Филмът използва клишетата за подобни ваканции в чужбина - неограничени количества алкохол и партита, за да погледне към сериозни теми като сексуалните контакти по взаимно съгласие и изнасилването. Режисьорката не заснема подобни сцени, фокусира се върху чувствата. "Мисля, че като жени познаваме добре тези неща. Няма нужда да бъдем травмирани отново", каза 29-годишната лондончанка пред АФП на фестивала в Кан.

Моли Манинг Уокър е била обект на сексуално посегателство, когато е била 16-годишна. "Трябва да бъдем свободни да пием и да се обличаме, както искаме, без да бъдем нападани", добави тя.

Секция "Особен поглед" е основна паралелна програма на конкурсната програма на кинофестивала в Кан и е посветена на младите таланти. Тази година председател на журито в секцията е американският актьор Джон Райли, в програмата бяха представени двадесет пълнометражни продукции, предаде БТА.

Японският филм "Чудовище", който е в официалната конкурсна програма на 76-ото издание на фестивала в Кан, бе отличен с алтернативната награда за най-добър ЛГБТ филм "Queer Palm" в петък вечер. Призът е учреден през 2010 г. от кинокритика Франк Финанс-Мадурейра.

Наградата "Златна палма" на 76-ото издание на международния кинофестивал в Кан ще бъде връчена тази вечер.