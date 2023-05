PANTERA скочи от София към Европа със зверско шоу

Над 10 хиляди фенове препълниха зала "Арена" за първата си среща с американските законодатели на тежката музика

Зала "Арена София" често е била препълнена с фенове на световноизвестни изпълнители от по-леките жанрове.

Но едва ли помни морето хора, които я окупираха в петък вечерта, за да видят на живо една от най-тежките групи в историята на метъла - легендарните американци от PANTERA. Това беше първото им гостуване у нас и начална точка в европейското им турне.

Миналата година PANTERA се събраха за концерти, каквито не бяха правили от 20 г. Оригиналните членове са двама - вокалистът Фил Анселмо и басистът Рекс Браун. Китаристът Даймбег Дарел беше застрелян на сцената с новата си група през 2004 г. от фен, недоволен, че PANTERA са се разпаднали. Брат му, барабанистът Вини Пол почина през 2018 г. Точно затова много фенове бяха скептични. "Това не е точно PANTERA" или "половината от групата", коментираха мнозина. След края на концерта обаче всички напуснаха залата с широки усмивки и в еуфория. Публиката куфя от първите акорди до края. Снимка: Юлиан Савчев

Организаторите от Fest team за пореден път доказаха, че събитията им са на европейско ниво. Никакви проблеми при влизане и излизане, указателни табели за различните сектори, мърч, бира, и всичко, което искат родните фенове.

Концертът откри турската банда BLACK TOOTH, които макар и не достатъчно известни у нас, са подгрявали METALLICA и RAMMSTEIN например. След тях излязоха родните повелители на тежката музика ODD CREW, които свирят вече 25 години. А PANTERA е оказала голямо влияние върху тях.

След кратка пауза за подготовка на сцената, Фил Анселмо, Рекс Браун, Зак Уайлд и Чарли Бенанте започнаха ударно с "A New level" от може би най-популярния албум на групата Vulgar Display of Power от 1992 г. Рядко публиката буквално завира още с първите рифове от парчетата по концертите, но това се случи в петък. И продължи така в следващите час и половина от бруталното шоу. Макар понатежал с годините и след злоупотребата с дрога и алкохол, Фил Анселмо показа завидни гласови възможности. Неподражаемият му, леко лежерен стил на сцената, ярко контрастираше с мощния му глас. Басът на Рекс Браун мачка все така, както през 90-те, а виртуозът Зак Уайлд, свирил с Ози Осбърн и куп легенди в рока, достойно замести Даймбег Дарел на сцената. Също както барабанистът на ANTHRAX Чарли Бенанте, който налагаше кожите с лика на покойните братя, обърнати към публиката. Рекс Браун Снимка: Юлиан Савчев

Една след друга се заредиха класики на бандата от 5-те албума на PANTERA, издадени между 1990 и 2000 г. Няма как всички любими парчета на феновете да бъдат изпълнени за час и половина, но чукове като I'm Broken, Walk, This Love, Fucking Hostile причиниха тежки душевни емоции на всички, а на мнозина и физически, след участие в пого.

Единствено по време на баладата Planet Caravan страстите се успокоиха. Кавър версията на парчето на Black Sabbath беше изпълнено на фона на архивни карди от историята на групата с основни действащи лица покойните братя Даймбег Дарел и Вини Пол.

Епичното шоу приключи с шоуто приключи с Cowboys from Hell. След него четиримата дълго се сбогуваха с феновете.

"Благодаря ти много, София! Какъв страхотен начин да започнем нашето турне!", написаха музикантите във фейсбук часове след края на концерта.

А феновете на тежката музика вече се готвят за другите концерти на любими банди.

На 28 юни BULLET FOR MY VALENTINE ще свирят на Колодрума в Борисовата градина. На следващия ден, отново там, излизат Amon Amarth, Kreator и Bleed from Within. Architects ще бъдат на Пристанище Бургас на 27 юли. Билетите за всички събития са в продажба.