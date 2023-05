Майли Сайръс отказа да тръгна на турне: Не искам да спя в автобус

Майли Сайръс може да си купи сама цветя, но не може да спи в автобус.

Изпълнителката на "Flowers" заяви, че няма да потегли на турне за албума си "Endless Summer Vacation", поради нежеланието й да се лиши от комфорта на собствения си дом и вместо това да спи в неудобния тур автобус.

Но все пак: "Това няма нищо общо с феновете", обясни Майлс в изявление в Инстаграм профила си. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

30-годишната "Disney" звезда сподели, че не желае да пътува и сменя костюми в движение от град на град. Визиите, с които излиза на сцена, по нейни думи, не вървят да бъдат натъпкани в автобус, защото се съсипват, а някои дори не могат да се сгънат.

Сайръс държи да уточни, че въпреки това, е свързана с феновете си.

"Когато печеля, печелите и ВИЕ. Дори и да не ви виждам, вие сте винаги близо до сърцето ми. Винаги търся връзка с публиката си", написа още тя. Звездата от "Хана Монтана" отбеляза също, че феновете ѝ са ѝ донесли "някои от най-хубавите дни" в живота ѝ, пише изданието "Page Six".

"Ще продължим това пътуване заедно, както през последните почти две десетилетия", обеща тя. Макар че в момента турнето не е на дневен ред за Сайръс, все пак увери последователите си, че не е напълно изключено в бъдеще.

"Aко сте следили кариерата ми, знаете, че постоянно се променям и начинът, по който се чувствам, също може да се промени", написа тя. "Обичам ви завинаги, просто съм на безкрайна лятна ваканция".

Публикацията, която звездата пусна носи заглавието "Послание от Майли". А секцията за коментари е с подкрепа към нея и нейното решение.

"Обичаме те, върни се възможно най-скоро", "Погрижи се за себе си, ние те обичаме толкова много и винаги ще бъдем тук", написаха последователите й.

Постът й идва на фона на скорошното й интервю пред британския "Vogue", където тя заяви, че на този етап "няма желание да тръгне на път, тъй като не усеща сигурността да пее преди стотици хиляди души", предаде dir.bg. Иначе последният ѝ студиен албум, издаден на 10 март, дебютира на 3-то място в класацията Billboard 200 след рекордно успешния водещ сингъл "Flowers". През май стана най-бързата песен в историята на Spotify, която достигна 1 милиард стрийминга.