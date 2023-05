В памет на Пол Уокър брат му Коуди кръсти новороденото си момченце на него

Коуди Уокър, почeте паметта на покойния си брат - Пол. 34-годишният сподели, че със съпругата си Фелисия Нокс са кръстили новородения си син Пол в чест на звездата от "Бързи и яростни", който почина през 2013-а.

"Пол Барет ("Беър") Уокър се роди в неделя, 30 април, в Аризона", съобщава "People". A двадесет и четири часа по-късно вече родителите са избрали "перфектното" име на момченцето си. View this post on Instagram A post shared by Felicia Walker (@feliciakwalker)

"През ноември тази година ще се навършат 10 години, откакто загубихме брат ми Пол, и просто почувствах, че сега е подходящият момент", сподели Коуди, пише изданието "Page Six", който обясни и защо е било толкова важно името на загиналият актьор да остане в семейството му.

"Брат ми, Пол, е Пол Уилям Уокър IV и това име се носи от четири поколения. За мен беше важно това име да се запази."

Пол, известен най-вече с ролята си на Брайън О'Конър в "Бързи и яростни", загина в автомобилна катастрофа на 40-годишна възраст. По това време звездата не беше завършил снимките на ролята си във "Furious 7". Той бе пуснат след пренаписване на сценария и дубльори, предаде dir.bg.

Брат му обаче не е единственият, който почете смъртта на Уокър. Дъщерята на Пол, Медоу, която бе само на 15 години, когато стана злопоуката през 2013-а, също помогна да се запази паметта на баща ѝ, като работи с фондация "Пол Уокър". Миналата година моделът сподели пред "Page Six", че се успокоява, като гледа филмите му.

"Винаги казват, че първото нещо, което забравяш за някого, е гласът му, така че имам щастието да слушам неговия глас в много филми", сподели тогава тя.

"Обичам да гледам [филмите му] вечер. За мен е радост да говоря за него и да поддържам духа му жив".