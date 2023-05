Ал Пачино ще става баща на 82 години

82-годишният Ал Пачино е на път да задмине именития си колега и приятел Робърт де Ниро, който наскоро стана баща на 79 години - той също очаква дете от приятелката си Нур Алфала. Това потвърдил представителят на Пачино пред "People". Новината бе съобщена първо от TMZ.

Алфала е филмов продуцент. Тя е бременна в осмия месец.

29-годишната Алфала е в обятията на Майкъл Корлеоне от април 2022 г. Двамата за първи път предизвикаха слухове, че помежду им пламти любов, когато бяха заснети да вечерят заедно, предаде dir.bg. Множество източници казаха на "Page Six" миналата година, че двойката всъщност се е срещала тихомълком по време на пандемията.

Роденият в Ню Йорк Пачино има дъщеря Джули Мари, на 33 години, от бившата си любима, треньорката по актьорско майсторство Ян Тарант. Той също така е баща на 22-годишните близнаци Антон и Оливия, чиято майка е Бевърли Д'Анджело, с която излизаше от 1997 до 2003 г.

Пачино говори пред "The New Yorker" за бащинството през 2014 г.: "Аз съм отговорен пред тях. Аз съм част от живота им. Ако не бях, това би било разстройващо за мен и за тях. Получавам много от тази взаимна любов. Тя е способна да те изкара извън теб самия."