Род Стюарт отмени продажбата на каталога си на компанията „Хипнозис“

След повече от две години преговори Род Стюарт реши да запази собствеността върху каталога си с песни, като прекрати продажбата му на компанията „Хипнозис“, съобщи сайтът „Мюзикуик“.

В изявление 78-годишният изпълнител каза: „Този каталог представлява работата на целия ми живот. След много време и надлежна проверка стана пределно ясно, че това не е подходящата компания, която да управлява каталога ми с песни, кариерата ми или наследството ми“.

Сър Род Стюарт е двукратен член на Залата на славата на рокендрола и има кариера от шест последователни десетилетия с милиони продадени студийни албуми. Освен соловата си работа, той пее и с два емблематични състава - „Фейсис“ и групата на Джеф Бек.

Рок легендата има 10 солови албума, стигнали до № 1 в Обединеното кралство, последният от които е "You're In My Heart" от 2019 г., който има 310 100 продажби, според „Офишъл чартс кампъни“. Издаденият през 2021 г. негов последен проект „The Tears Of Hercules“ е със 78 406 продадени бройки. Звездата има 11 милиона месечни слушатели в „Спотифай“.

„Хипнозис“ е създадена през 2018 г. и оттогава бързо се разраства. Портфолиото ѝ от 65 000 песни беше оценено на 2,7 млрд. долара през юли миналата година, съобщи БТА. Сред последните й известни придобивания са Джъстин Бийбър, „Ти Ем Ес“, Линдзи Бъкингам, Джими Айовин, Шакира, Джъстин Тимбърлейк, Кени Чесни и много други.