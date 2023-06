Историята на дамската чанта "Диор", любима на покойна принцеса Даяна (Снимка)

За компактна дамска чанта "Lady Dior" съдържа много история. Създадена през 1995-a и кръстена на покойната принцеса Даяна, тя ѝ е подарена от Бернадет Ширак, първата дама на Франция по онова време. Лейди Ди бе толкова привързана към аксесоарът, че от всички приноси към модата - от съчетанието на потник и къси панталони за колоездене, с тениска на "Virgin Atlantic", до малката черна "рокля на отмъщението" с голи рамене, която тя носи, след изневярата на съпруга ѝ - мини чантата може би е най-трайната. Това е примерът как една знаменитост и една марка могат да се обединят, за да създадат бестселър, пише Dir.bg.

Оттогава насам, предлагана от "Dior", "Lady Dior" се криеше до последния сезон на "Короната". Като се има предвид вниманието, което привлече в социалните мрежи, не е изненадващо, че класиката бе преразгледана наново.

"Исках да направя нещо като еволюция на този проект", казва за "W" творческият директор на "Dior" Мария Грация Чиури за решението си да пусне изданието "Lady Dior 95.22". "Вече нищо ново не може да бъде измислено, но всичко може да бъде преразгледано и подобрено."

За Чиури това означава да извие допълнително дръжката на чантата, за да я направи по-лесна за носене. Първоначалната версия е проектирана от тогавашния творчески директор на "Dior" Джанфранко Фере, който изпитваше дълбока почит към основателя на марката Кристиан Диор.

Моделът на шевовете, наречен "cannage" и талисманите, изобразявайки "d-i-o-r", които висят на дръжката, са намек за личното увлечение на мосю Диор по амулети. Мария Грация ги модернизира, като използва нови пропорции, и предлага три размера в различни нюанси. Дизайнерът разбира, че една чанта побира много повече от червило и ключове. Тя служи като еталон не само за статус и вкус, но и за идентичност.

Точно както в миналото, така и сега Чиури е избрала 11 международни художници, които да интерпретират чантата "Lady Dior" по свой вкус в две инициативи - "Lady Dior As Seen By" и "Dior Lady Art". И макар да твърди, че не е имала предвид никого конкретно, когато е създавала дизайна, лицата за рекламната кампания - сред които феминистката писателка Чимаманда Нгози Адичи, тенисистката Ема Радукану и актьорите Аня Тейлър-Джой, Дилраба Дилмурат и най-новата Дженифър Лорънс - подсказват, че тя свързва аксесоара с изключителни личности. За Мария това е "емпатична чанта, отразяваща желанията на всяка жена, която я носи".