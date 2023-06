Луис Капалди отново е на първо място в британската класация за албуми

Луис Капалди заема първо място в британската класация за албуми за втора поредна седмица с "Broken By Desire To Be Heavenly Sent", съобщи официалната компания, която следи продажбите.

Албумът "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" е най-бързо продаваният във Великобритания досега.

На второ място е Тейлър Суифт с преиздадена версия на "Midnights" - "Till Dawn" , в който има нов вариант на "Karma" с Айс Спайс и на "Snow on the Beach" с Лана Дел Рей, както и новата песен "Hits Different". "Midnights" дебютира на първо място в британската класация за албуми през октомври миналата година, пише БТА.

Албумът "Harry's House" на Хари Стайлс се изкачи до трето място след концерти, изнесени във Великобритания. На четвърто и пето място в британската класация за албуми са "-" ("Subtract")на Ед Шийран и "The Highlights" на Уикенд.

Към албума "Renaissance" на Бионсе също има повишен интерес, след като тя започна световното си турне. Той се изкачи на шесто място.

Калвин Харис и Ели Голдинг са на първо място в британската класация за сингли за осма непоредна седмица с "Miracle". На второ място е "Daylight" на американеца Дейвид Къшнър, следван от "Calm Down" на нигерийския рапър Рема.