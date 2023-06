Майката на Илон Мъск облече рокля на български дизайнер за корица на модно списание

75-годишната майка на Илон Мъск, Мей, е на корицата на гръцкото модно списание "InStyle", облечена в рокля, изработена от българската дизайнерка Десислава Тошева. View this post on Instagram A post shared by InStyle Greece (@instylegreece)

За първи път Мей Мъск забелязва творенията на нашенката в шоурум, намиращ се в Париж. Влюбила се в тях от пръв поглед и пожелала да се запознае с жената, която ги е изработила, за да разбере повече за марката и откъде идва тя. Така не след дълго двете се срещат на фестивала в Кан.

След разговора с популярната дама, дефилирала по подиума за едни от най-влиятелните модни къщи, Десислава коментира с нейната стилистката съвместната им работа по бъдещи проекти.

На кадрите за списанието, заснети на гръцкия остров Санторини, Мей Мъск носи елегантна черна рокля с голи рамене и разкроена, дълга пола, чийто плат проблясва на слънчевите лъчи. Цялостната ѝ визия се допълва от дълги ръкавици в същия цвят, както и сребрист клъч, който държи в една ръка.

Тошева разказва, че решава да създаде бранда си след неуспешните опити да намери дреха, която да облече за вечерта, в която със съучениците ѝ отбелязват дипломирането си.

"Създаването на бранда възникна в резултат на неуспешно намиране на рокля за абитуриентския ми бал. По време на търсенето установих, че предлагането се намира в две крайности - роклите бяха или прекалено скъпи, но по мое мнение не кореспондираха на дизайна, или бяха с по-старомодни визии", казва тя пред Economic.bg.

Рокли, изработени от Тошева, са били на кориците на списания като "Vogue", "Madame Figaro", "ЕLLE" и "Harper's Bazaar".