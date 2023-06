Сексапилната Лола Астанова с “десерт” за феновете след концерта в София

Най-сексапилната пианистка в света - Лола Астанова, изнесе първия си концерт в София. Родената в Узбекистан и емигрирала в САЩ през 2003 г. носителка на "Грами" зарадва почитателите си с класики като Fantasie-Impromtu на Шопен, със свои творби за пиано като She (вдъхновена, след като гледала филма Notting Hill) и Children по хита на Робърт Майлс. За финал предизвикателната Лола, която в интервю за "24 часа" преди концерта се определи като микс между Шопен и рок "запали" пианото с изпълненията си по песните на любимата й група Queen - Bohemian Rhapsody и We Are the Champions. Извикана два пъти на бис, Лола подари още от таланта си, след което направи дълго видео селфи с феновете в зала 3 на НДК под бурните им аплодисменти. "Благодаря, София. Ще се върна отново, България", каза от сцената Астанова, докато започваше да получава цветя. Лола изненада българските си фенове и с "десерт" след финала на концерта - непосредствено след него желаещите имаха възможност да си направят персонални снимки със суперпопулярната в социалните мрежи изпълнителка, да получат автографи, а някои от тях и да й дадат лични подаръци. До сцената се зави дълга опашка. След като обърна внимание на феновете, а на вечеря показа как се наслаждава на български череши, Лола благодари още веднъж за впечатляващата вечер в София - този път пред милионите си последователи.