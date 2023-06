Дженифър Анистън показа белите си коси и не се притеснява от тях

54-годишната актриса отдавна се възхищава на косата си още от времето на Рейчъл Грийн в "Приятели" и до днес е вдъхновила безброй прически. Нейни фенове реагират доста остро на скорошен пост в Instagram, където сивите ѝ коси са на показ.

"Браво, че си позволи да покажеш сивото", коментира един човек поста на Анистън, в който тя промотира нов продукт от линията си за грижа за косата Lolavie. Терапията за интензивно възстановяване няма нищо общо с цвета на косата ѝ, но сивата ивица в корените на Анистън беше сметната за "освежаваща" от наблюдателите.

"Ако това е сива коса, честно казано, аз съм за нея! Все още изглеждаш млада и очарователна със сива коса!!!", пише друг. "Джен, косата ти е просто шедьовър и всички са съгласни с това", коментираха още феновете.

Не всички обаче са съгласни с посивяването на Анистън.

"Сивата коса все още не ти отива", гласи един от коментарите. "Запази я за по-късно."

Въпреки различните мнения, Анистън вече е споделяла мнението си по въпроса, когато беше попитана за остаряването през септември 2022 г. Jennifer Aniston praised for showing off ‘gorgeous’ gray hair: ‘Refreshing’ https://t.co/G9TVFOmgG9 pic.twitter.com/hG58HdmxhI — New York Post (@nypost) June 5, 2023

"Ти правиш себе си! Ако искаш да посивееш, действай! Ако искаш да продължиш да си боядисваш косата, това също е чудесно", каза тя пред Glamour. "Смятам, че всеки трябва да се чувства уверен във всеки свой избор, включително и в приемането на естествения цвят или текстура."

Холи Томас, доцент по медицина в Университета в Питсбърг и клиничен изследовател на женската сексуалност и възраст, обяснява:

"Сивата коса, разбира се, се свързва с остаряването, а в нашата култура сивата коса при жените не винаги е предпочитана", казва Томас пред Yahoo Life. "Това е в контраст с мъжете, при които чуваме положителни термини като "сол и пипер" или "сребърна лисица". Но мисля, че през последните години все повече жени приемат естествените си сребристи кичури като красиви." Much has been said about Jennifer Aniston’s hair over the past three decades, but now she’s embracing a different trend: Going gray. https://t.co/LJmp0QCuh0 — Yahoo (@Yahoo) June 8, 2023

Анистън не е единственото познато лице, което оставя сивите си коси да пораснат.

64-годишната Анди Макдауъл открито говори за решението си да приеме посивялата си коса, отбелязвайки, че харесва вида си. "Това е нещо, което исках да направя от известно време", каза тя пред Entertainment Tonight. "Тогава, когато се случи COVID и видях как корените се появяват, си помислих, че това ми отива."

44-годишната Тиа Моури също запазва положителна перспектива, когато става въпрос за еволюцията на естествения цвят на косата ѝ. В есе за InStyle през 2022 г. тя обяснява, че е открила първите си сиви коси през 20-те си години, преди те да започнат да се появяват по-силно през 40-те. Никога не е била "разтревожена" от това.

"Винаги съм имала гледната точка, че е благословия да остаряваш", пише Моури. "Ежедневно има толкова много хора, които не успяват да достигнат възрастта, в която косата им започва да посивява. И затова, когато виждам посивялата си коса, това всъщност е благословия, защото означава, че да, остарявам и все още съм тук. Не приемам това с лека ръка - наистина, наистина не го приемам."

И Маури, и Макдауъл също така говорят за чувството за близост, което идва с приемането на видимия признак на стареенето. "Единственото нещо, което ни обединява като човешки същества, е, че всеки ден остаряваме", пише Моури, а Макдауъл казва: "Искам просто да приема времето, в което съм, и да бъда възможно най-реална и честна, не само с всички останали, но и със себе си."

Все пак посивяването не е лишено от стигма.

През 2022 г. известната канадска журналистка Лиза Лафлам сподели със своите последователи, че CTV News е взела "бизнес решение да прекрати договора ѝ" след десетилетия работа с мрежата. Някои спекулираха, че прекратяването на договора на Лафлам е свързано с напълно сивата ѝ коса.

И макар че изследователите са установили, че автентичността всъщност е водеща причина жените да не прикриват сивите си коси, желанието да се приветства естественият процес на стареене все още е оспорвано от негативни асоциации.

Според проучване от април 2021 г., публикувано в Journal of Women & Aging, жените съобщават, че са засрамени, игнорирани или дори възприемани "като некомпетентни или неприятни" със сива коса, пише "Вести".

Махалия Литъл, доцент по изследвания на пола и сексуалността в Калифорнийския университет, казва пред Yahoo Life, че може да изглежда нелогично да се види, че някой като Анистън отказва да се "бори с процеса на стареене по публично четим начин".

"Предполага се, че стареенето е феномен, срещу който жените се борят - то е значителен двигател на индустрията за красота. Американската аудитория е склонна да проявява повече благосклонност към жените, които се стремят към нереалистичен стандарт за красота и не успяват да го постигнат, отколкото към тези, които изобщо не се опитват", казва Литъл.

Според Томас жените в светлината на прожекторите са особено засегнати от стереотипите за остаряването.

"Знаменитостите определено са подложени на различен стандарт по отношение на остаряването. Трудно е, защото те или биват критикувани, че изглеждат твърде стари, или биват критикувани, че изглеждат така, сякаш са си направили труда", казва Томас. "Затова оценявам, че Дженифър е позволила на част от естествената си коса да проличи."