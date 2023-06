Ким Кардашиян - уверена пред света, но не и в секса

Ким Кардашиян може да изглежда уверена пред света - но в спалнята не е така.

В риалитито "Keeping Up With The Kardashians" тя се срещна със Скот Дисик (бившият мъж на сестра й Кортни) и двамата разговаряха за "новият" живот на необвързани, както и за срещите с други хора... сред хора.

"Обичам да излизам със Скот, в момента и двамата сме свободни, така че имам чувството, че има за какво да си говорим", сподели 42-годишната в шоуто. "Той ме научи да проявявам чувство за хумор и да приемам нещата по тази тема по-леко."

По време на откритият разговор Скот повдигна темата за Ким и нейният любовен живот, предлагайки й например да излезе с "по-възрастен". Идеята очевидно не й се понрави, тъй като отвърна: "Не харесвам по-стари, но и не харесвам много малки". Докато течеше разговорът им Скот повдигна също, че напоследък не е виждал Ким да ходи по срещи. Риалити звездата се защити, като отбеляза, че това се дължи на статута ѝ на публична личност, който затруднява запознанствата й с нови хора.

"Ако все пак изляза с някого на среща, ще искам да сме максимално уединени", коментира, а бившият на Корт не се забави с реакция, наричайки я "мръсница".

Но явно не е съвсем такава, тъй като Ким не се чувства като така в спалнята. "Предпочитам осветлението да е изключено, не се чувствам сигурна в себе си вече."

Освен за потенциални бъдещи връзки, тя заговори и за минали такива, засягайки последната си с Пийт Дейвидсън: "Очевидно е, че се учиш от всяка връзка. В последната ми всичко стана прекалено бързо. Нещата не се случваха плавно и веднага бяхме определени, че сме в сериозни отношения, всичко беше видимо за обществото."

Преди комикът тя бе омъжена за Кание Уест, с когото в продължение на година (2021-2022) водеха ожесточена бракоразводна битка.

Междувременно все повече се спекулира, че въпреки отказът й да се впусне отново във връзка, Кимбърли все пак е била засечена да излиза с мъж, информира "People", цитирано от dir.bg.

Скот разбира се, повдигна и тази тема. Интересно е, че вместо да отрече Ким по-скоро безгласно потвърди и отвърна, че за момента той отговаря на изискванията й. Дали ще се случи нещо повече и не е просто флирт, предстои да видим.